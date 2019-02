Claudia Marbach rückt an Spitze von Marco Polo TV

© DWDL © Marco Polo TV

Bei Marco Polo TV gibt es einen Wechsel an der Spitze: Während sich Frank Mair künftig auf den Ausbau des Beteiligungsportfolios der Mairdumont-Gruppe konzentrieren wird, führt Claudia Marbach den Reisesender.



04.02.2019 - 18:15 Uhr von Uwe Mantel 04.02.2019 - 18:15 Uhr

Claudia Marbach, die in den vergangenen Jahren schon in verschiedenen Positionen am Aufbau des Reisesenders Marco Polo TV mitgearbeitet hat, wurde nun zur Geschäftsführerin der Marco Polo TV GmbH bestellt und verantwortet somit das gesamte operative Geschäft. Marco Polo TV ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Verlagshauses Mairdumont und des Medienunternehmers Jörg Schütte. Der Pay-TV-Sender startete 2014 und ist in einigen Kabelnetzen und via IPTV zu empfangen.

Frank Mair, der bislang die Geschäfte des Senders führte, wird sich künftig stärker auf den Ausbau des Beteiligungsportfolios der Mairdumont-Gruppe konzentrieren. Mair: "Für uns als MAIRDUMONT ist das Thema Video und TV mit unserer Kernmarke Marco Polo ein zu unserer Vision sehr passendes neues Geschäftsfeld. Ich freue mich, dass wir mit Claudia Marbach eine sehr erfahrene und versierte Geschäftsführerin gewinnen konnten, die unsere Aktivitäten weiter ausbauen wird."

Claudia Marbach sagt: "Marco Polo TV in einer Zeit zu führen, die mit vielen Umbrüchen große Chancen bietet, ist für mich eine großartige Herausforderung. In Zukunft wollen wir insbesondere die Bereiche Eigen- und Auftragsproduktionen ausbauen – und unser Video-on-Demand Angebot weiter stärken, auch mit erstklassigen UHD-Produktionen."

Teilen