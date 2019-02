Tobias Holtkamp unterstützt Sascha Rinnes Management

© Philip Scholl Photo

Nach Stationen bei "Sport Bild", "Transfermarkt" und Sporttotal hat Tobias Holtkamp eine neue Aufgabe an Land gezogen. Bei der Künstleragentur SR Management soll er in beratender Funktion den Aufbau einer Content-Einheit unterstützen.



05.02.2019 - 00:45 Uhr von Alexander Krei 05.02.2019 - 00:45 Uhr

Nach seinem Abschied als Digitalchef von Sporttotal hat Tobias Holtkamp eine neue Aufgabe. Wie der 41-Jährige gegenüber DWDL.de bestätigte, unterstützt er zukünftig in beratender Funktion die Geschäftsführung der Künstleragentur SR Management, zu deren Klienten unter anderem Laura Wontorra, Florian König, Thore Schölermann, Oliver Pocher und Ilka Bessin zählen.

Holtkamp, der in der Vergangenheit unter anderem für "Sport Bild" und "Transfermarkt" arbeitete, soll dem Unternehmen von Sascha Rinne als Senior Advisor unter anderem beim Aufbau einer eigenen Content-Einheit helfen. Dabei werde er die inhaltliche Entwicklung verschiedener Künstler und Marken, mit denen die Agentur arbeitet, vorantreiben und den Ausbau des Sport-Bereichs unterstützen.

Schon seit mehr als 15 Jahren kennen sich Holtkamp und Rinne, die in der Vergangenheit auch schon Formate für TV und Online entwickelt haben. "Ich freue mich total, das Team an Saschas Seite im strategischen Ausbau zu begleiten", sagte Holtkamp zu DWDL.de. "Im Sport-Bereich werden wir sowohl Sportler als auch Sender und Verbände projektbezogen unterstützen, schwerpunktmäßig in der Ausarbeitung plattformneutraler Inhalte und ihrer anschließenden Positionierung."

Details dazu, wie das aussehen wird, sind bislang nicht bekannt. Holtkamp: "Eine starke inhaltliche Ausrichtung wird in Zeiten, in denen Künstler und Marken in ihren eigenen Kanälen über immer größere Reichweiten verfügen und zu relevanten Medien geworden sind, immer wichtiger."

