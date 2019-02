AMC verlängert "The Walking Dead" um eine weitere Staffel

© AMC

Kurz vor der Rückkehr der neuen Folgen von "The Walking Dead" hat AMC die Serie nun um eine zehnte Staffel verlängert. Die Zombies sind ein großer Erfolg für den Sender, die Quoten befinden sich aber nach wie vor im freien Fall. Zuletzt stieg Hauptdarsteller Andrew Lincoln aus.



05.02.2019 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2019 - 10:50 Uhr

"The Walking Dead" erhält eine zehnte Staffel, die Fortsetzung der Zombieserie durch AMC wurde nun von Showrunner Angela Kang auf Instagram verkündet. Demnach soll die neue Staffel im Oktober starten. AMC setzt damit ungeachtet der stark sinkenden Quoten auch weiterhin auf die Serie: Derzeit liegen die Reichweiten in den USA auf dem Niveau der ersten Staffel aus dem Jahr 2010. "The Walking Dead" gehört aber auch damit noch immer zu den größten Zugpferden des Senders.

In wenigen Tagen startet der zweite Teil der neunten Staffel, die neuen Folgen werden in Deutschland wie gehabt beim Bezahlsender Fox zu sehen sein. Schon in den Folgen davor kam es inhaltlich zu größeren Änderungen. So stieg unter anderem Andrew Lincoln, der in der Serie Rick Grimes verkörpert, vorerst aus. Die Bewohner von Alexandria, Hilltop & Co. sind seither auf sich allein gestellt. Künftig wird die Gefahr durch die Zombies allerdings noch größer, diese fangen nämlich an, ein Eigenleben zu entwickeln.

Neben der Hauptserie gibt es mit "Fear The Walking Dead" einen Ableger, darüber hinaus hat AMC Ende des vergangenen Jahres drei Filme der Zombiereihe bestellt (DWDL.de berichtete). In diesen Filmen soll übrigens auch Andrew Lincoln zu sehen sein. Das Ende von "The Walking Dead" ist also noch längst nicht abzusehen.

