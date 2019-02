ProSieben plant Physical-Gameshow für den Samstagabend

© ProSieben

Allzu viele Details verrät ProSieben auch wenige Wochen vor dem geplanten Produktionstermin noch nicht. Doch inzwischen ist klar, dass die neue Physical-Gameshow "Superhero Germany" einen Sendeplatz am Samstagabend erhalten wird.



05.02.2019 - 15:14 Uhr von Alexander Krei 05.02.2019 - 15:14 Uhr

Schon zu Jahresbeginn bestätigte ProSieben gegenüber DWDL.de, an einer neuen Physical-Gameshow zu arbeiten. Anstelle des ursprünglichen Arbeitstitels "Fight the Machines" hört das Format inzwischen auf den Namen "Superhero Germany". Ein genauer Sendeplatz steht zwar noch nicht fest, doch wie ProSieben am Dienstag bestätigte, soll die Produktion von Redseven Entertainment am Samstagabend ausgestrahlt werden.

"Mit unserer neuen Event-Show-Reihe 'Superhero Germany' bieten wir allen Alltagsathleten und Work-out-Heroes die große Bühne auf ProSieben und sorgen für intensive und actiongeladene Unterhaltung", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Das wird ein tougher Ritt für alle Kandidaten - und ein atemberaubender Samstagabend für unsere Zuschauer."

Viel mehr Informationen nennt ProSieben auch weiterhin nicht zu der Sendung. Aus Unterföhring heißt es, dass wettkampfbegeisterte und athletische Frauen und Männer darin über sich hinauswachsen und sich schweißtreibenden Duellen stellen. Die Produktion soll voraussichtlich Mitte März in Köln stattfinden. Zuvor müssen sich die potenziellen Kandidaten aber noch einem Fitness-Test unterziehen.

RTL freut sich schon seit geraumer Zeit über gute Quoten seiner Physical-Gameshows. Neben "Ninja Warrior Germany" brachte der Sender im vorigen Jahr mit "Big Bounce" ein weiteres Format dieses Genres an den Start, das gerade erst in die zweite Staffel gestartet ist.

