"CC:N": Stadelmann sendet gegen die "Tagesschau"

Die neue Staffel der News-Satire "CC:N" steht in den Startlöchern, Comedy Central holt das Format Mitte März mit frischen Ausgaben zurück auf die Bildschirme. Fans müssen sich an einen neuen Sendeplatz gewöhnen.

Comedy Central hat einen Ausstrahlungstermin der dritten Staffel von "CC:N" in Aussicht gestellt. Die frischen Folgen sollen ab dem 18. März werktags beim Sender zu sehen sein. Die Ausgaben am Wochenende, wie in Staffel zwei, entfallen. Beim Sendeplatz hat man sich bei Comedy Central etwas neues überlegt: Statt um 21 Uhr geht das Format künftig schon um 20 Uhr on Air - also in direkter Konkurrenz zur "Tagesschau".

"Wir laufen jetzt um 20 Uhr, weil wir pointentechnisch knapp vor echten News sind und von der Recherche auch nicht viel schlechter. Von der Quote her gibt es für eine Satire-Show wie CC:N eh nur einen Konkurrenten: Die Tagesschau!", sagt Stadelmann über den neuen Sendeplatz. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung gibt es die jeweiligen Ausgaben auf dem Youtube-Kanal des Senders zu sehen. Insgesamt umfasst die neue Staffel 25 Ausgaben.

Ingmar Stadelmann stehen in Staffel drei von "CC:N" seine Sidekicks Idil Baydar, Alexander Wipprecht, Julia Gámez Martin, Wolf Gerlach und Daniele Rizzo als Interviewpartner oder Außenreporter zur Seite. Inhaltlich soll es um Themen wie Hass im Netz, Influencer und Männerrechte gehen. Produziert wird das Satire-Format von Banijay Productions in Koproduktion mit fairmedia.