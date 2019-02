Verstärkung für Geschäftsführung von Hager Moss Film

© Hager Moss Film

Seit Januar verstärken Sabine Wenath-Merki und Katja Kessler die Geschäftsführung der Hager Moss Film, der auch weiterhin die Gründerin Kirsten Hager angehört. Hager Moss Film war 2018 unters Dach von Constantin Television geschlüpft



05.02.2019 - 19:17 Uhr von Uwe Mantel 05.02.2019 - 19:17 Uhr

Die Produktionsfirma Hager Moss Film GmbH, die im vergangenen Jahr bei Constantin Television angedockt hat, aber weiterhin als eigenständige Einheit am Markt auftritt, wird künftig von drei Damen geführt: Neben Gründerin Kirsten Hager gehören seit Januar nun auch Sabine Wenath-Merki und Katja Kessler der Geschäftsführung an. Wenath-Merki ist schon seit 2001 für Hager Moss als kaufmännische Leiterin und später als Herstellungsleiterin tätig und zeichnete für über 60 Projekte verantwortlich. Die Aufgaben der Herstellungsleiterin behält sie auch weiterhin. Katja Kessler bleibt neben ihrem neuen Posten auch weiterhin Prokuristin und Leiterin der Abteilung Legal & Business Affairs bei Constantin Film. Bis Ende 2018 war sie außerdem Geschäftsführerin der Nadcon Film GmbH, Constantin hat seine Anteile aber nun an ZDF Enterprises verkauft.

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien der Constantin Film AG: "Mit der Erweiterung der Geschäftsführung durch Sabine Wenath-Merki und Katja Kessler geht Hager Moss Film mit Kirsten Hager konsequent den Schritt weiter, das Unternehmen für eine aufregende Zukunft vorzubereiten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem starken und äußerst kreativen Team."

Sabine Wenath-Merki: "Ich danke Kirsten Hager, Oliver Berben und der Constantin Film sehr für das in mich gesetzte Vertrauen. Seit beinahe 18 Jahren fühle ich mich tief verbunden mit der Hager Moss Film und es macht mich sehr glücklich, als Teil der Geschäftsführung Verantwortung für dieses Unternehmen zu übernehmen. Gerade in einer für unsere Branche so chancenreichen und spannenden Zeit weiß ich es sehr zu schätzen, in das profunde und weitreichende Netzwerk der Constantin Film eingebunden zu sein." Katja Kessler: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Hager Moss. Wir ergänzen und bereichern uns perfekt und es ist eine große Ehre, Teil des großartigen Teams zu sein."

Teilen