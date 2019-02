RTL II verschiebt Töpperwiens Auswander-Doku nach hinten

© RTL II

Nach zwei Wochen mit schlechten Quoten muss Chris Töpperwien seinen Sendeplatz am Montagabend verlassen, künftig geht es später los. "Hammer & Brain - Die Pommeskönige" fliegen mit sofortiger Wirkung komplett aus dem Programm.



06.02.2019 - 15:16 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2019 - 15:16 Uhr

Die Idee war in der Theorie gut: Nachdem "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" bei RTL II lange auf Halde lag, sah man nach der Dschungelcamp-Teilnahme des selbsternannten Curry-Kings eine gute Möglichkeit, um das Format doch noch zu zeigen. Die Zuschauer zogen nur nicht mit und bescherten dem Sender in den vergangenen zwei Wochen schlechte Quoten. Nach 4,7 Prozent zum Auftakt ging es Anfang dieser Woche auf 2,7 Prozent zurück.

Zu wenig für RTL II: Die Dokusoap wird ab der kommenden Woche eine Stunde später ausgestrahlt und beginnt damit künftig erst um 22:15 Uhr. Chris Töpperwien unterstützt in der Sendung Menschen, die per Touristenvisum in die USA einreisen und den Grundstein für einen dauerhaften Aufenthalt in den Staaten legen wollen. Zwischen 20:15 und 22:15 Uhr zeigt RTL II künftig "Die Geissens", die liefen zuletzt deutlich besser als das restliche Line-Up am Montag. Konsequenzen hat die Verschiebung von "In 90 Tagen zum Erfolg" auch für "Hammer & Brain - Die Pommeskönige", das RTL II in den vergangenen zwei Wochen im Anschluss um 23:10 Uhr gezeigt hat. Dieses Format verschwindet vorerst ganz aus dem Programm. Angesichts von 3,4 und 1,9 Prozent Marktanteil kommt diese Entscheidung aber nicht überraschend. "Die Pommeskönige" wird produziert von CNC Cologne News Corporation, das Töpperwien-Format verantwortet Splendid.

