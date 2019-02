"Wishlist"-Macher und Warner entwickeln gemeinsam Serie

© Warner Bros. / Outside the Club

Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Tobias Lohf, die mit ihrer Outside the Club GmbH die mehrfach ausgezeichnete Webserie "Wishlist" produziert haben, machen gemeinsame Sache mit Warner Bros. ITVP Deutschland für ein neues Serien-Projekt.



06.02.2019 - 16:40 Uhr von Uwe Mantel 06.02.2019 - 16:40 Uhr

Die Outside the Club GmbH und Warner Bros. ITVP Deutschland haben eine strategische Partnerschaft für ein neues Serienprojekt bekannt gegeben. Inhaltliche Details zu der sender- und anbieter-unabhängig für den deutschen und europäischen Markt entwickelte Serie wurden noch nicht bekannt, auch wenn man bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung sei. Bekannt ist auch, dass die Drama-Serie zehn Folgen umfassen soll.

Die Outside the Club GmbH mit ihren Gesellschaftern Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Tobias Lohf machte zuletzt mit der Mystery-Webserie "Wishlist" von sich reden, die unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Die drei Produzenten erhielten 2017 zudem auch den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. Schießer, der nicht nur Mitproduzent, sondern auch Autor und Regisseur der neuen Serie wird, erklärte: "Nachdem wir bereits mit „Wishlist“ die Grenzen des Formats Webserie neu definieren konnten, brennen wir nun darauf uns mit der Realisierung einer langen Drama Serie der nächsten Herausforderung zu stellen. Noch nie war die Zeit besser für mutiges, aufregendes und visuell gewagtes serielles Erzählen." Dem pflichtet Outside-The-Club-Mitgesellschafter Tobias Lohf bei: "Mit Warner Bros. haben wir den idealen Verbündeten für dieses Vorhaben gefunden. Wir sind sehr glücklich über eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, die schnell kreative Früchte getragen hat."

"Mit ‚Wishlist‘ haben Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Tobias Lohf ihr herausragendes Talent für ein dichtes und bildgewaltiges Erzählen bewiesen. Gleichzeit haben die drei ein unglaubliches Gespür für authentische Figuren und starke Konflikte. Wir freuen uns sehr, das nächste Serienprojekt gemeinsam und auf Augenhöhe zu entwickeln und herzustellen", so Tim Rostock, Executive Producer Co-Productions bei WB ITVP. Bernd von Fehrn, Director Fiction bei WB ITVP, ergänzt: "Unser Anspruch ist es, in den unterschiedlichen fiktionalen Genres auf höchste Qualität zu setzen. Gerade unsere arrivierten Produzenten haben ihre Reihen zu langfristigen, erfolgreichen Brands gemacht, weil sie stets auf ein innovatives, synergetisches Miteinander und den kreativen Austausch der besten Talente gesetzt haben. Und das entwickeln wir beständig weiter: Im Bestreben, als großes Produktionshaus auch für eine neue Generation von Kreativen ein inhaltlicher Sparringspartner oder sogar ein Zuhause zu werden, ist diese Kooperation ein großartiger Schritt, auf den wir sehr stolz sind!"

