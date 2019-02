"New Amsterdam": Vox setzt erneut aufs Krankenhaus

© TVNOW / 2018 Universal Television

Vox holt einen der erfolgreichsten US-Serien-Neustarts dieser Saison ins Programm: Die Serie "New Amsterdam". Nachdem man mit "The Good Doctor" gute Erfahrungen gemacht hat, setzt man damit erneut aufs Thema Krankenhaus.



07.02.2019 - 10:32 Uhr von Uwe Mantel 07.02.2019 - 10:32 Uhr

"Erste Hilfe für Serien-Fans" beginnt Vox seine Pressemitteilung, in der die Ausstrahlung der Serie "New Amsterdam" angekündigt wird - "Erste Hilfe für den eigenen Serien-Mittwoch" wäre aber wohl auch nicht ganz verkehrt. Nachdem dort in der jüngeren Vergangenheit mit Ausnahme der Ärzte-Serie "The Good Doctor" nichts richtig funktioniert hat und auch "Outlander" derzeit neue Tiefstwerte austestet, setzt man ab dem 6. März wieder auf eine Krankenhaus-Serie. "New Amsterdam" wird dann immer ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein.

"New Amsterdam" spielt in einem der größten und ältesten öffentlichen Krankenhäuser in New York City. Im Mittelpunkt steht der neue ärztliche Direktor Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold, „The Blacklist“), der die veralteten Klinikstrukturen mit Hilfe eines loyalen Ärzteteams komplett umkrempeln möchte. Dr. Max Goodwin stellt oft das Wohl anderer über sein eigenes und schenkt der Arbeit den größten Teil seiner Aufmerksamkeit. Das führt nicht nur zu privaten Krisen, sondern hat vor allem schwerwiegende Folgen für seine Gesundheit. Denn der Mediziner ignoriert die Anzeichen einer schlimmen Krankheit…

"New Amsterdam" basiert auf den Memoiren „Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital“ von Dr. Eric Manheimer. 15 Jahre lang war er Leiter des Bellevue Krankenhauses in New York City, das auch als Vorlage für die Serie dient. In den USA ging "New Amsterdam" im Herbst bei NBC an den Start und gehört zu den beiden bislang erfolgreichsten Serien-Neustarts dieser Saison. Vor wenigen Tagen wurde daher bereits eine zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben.

Im Anschluss an "New Amsterdam" bleibt Vox ab 22 Uhr dann dem Krankenhaus treu und zeigt noch einmal die dritte Staffel seiner Eigenproduktion "Club der roten Bänder". Bereits ab dem kommenden Wochenende werden auch nochmal die ersten beiden taffeln wiederholt - allerdings zu deutlich unprominenterer Zeit: Vox zeigt immer am Samstagvormittag ab etwa 7:40 Uhr jeweils fünf Folgen am Stück.

Teilen