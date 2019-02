Now US wird auch die sechste "Suits"-Staffel zeigen

© Fox

Nachdem die Anwalts-Serie "Suits" keinen allzu guten Stand bei Vox hatte, wanderte die US-Produktion mit der vierten und fünften Staffel zu Now US. Dort wird ab Anfang März nun auch die sechste Staffel zu sehen.



07.02.2019 - 13:39 Uhr von Kevin Hennings 07.02.2019 - 13:39 Uhr

Während in den Vereinigten Staaten erst vor kurzem verkündet wurde, dass die Anwalts-Serie "Suits" nach der neunten Staffel enden wird, geht es hierzulande zunächst in die sechste Runde. Wie der RTL-Internetsender Now US bestätigt, findet die Free-TV-Premiere am Montag, den 4. März statt. Ab 22 Uhr werden wöchentlich vier Episoden ausgestrahlt, insgesamt besteht die Staffel aus 16 Folgen. Anschließend können diese auch On Demand bei TVNow abgerufen werden.

Im Verlauf der ersten Staffeln haben sich Mike Ross (Patrick J. Adams) und Harvey Specter (Gabriel Macht) durch ihre Gegensätzlichkeiten zu einem unschlagbaren Anwaltsteam eingespielt. Zu Beginn der sechsten Staffel sieht es für das Duo jedoch finster aus: Um seine Kanzleikollegen zu retten, hat Mike einen Deal angenommen und muss nun seine zweijährige Haftstrafe antreten. Dabei muss er sich erst an das raue Gefängnisleben gewöhnen. Durch sein Schuldeingeständnis sind seine Kollegen bei Pearson Specter Litt zwar straffrei davongekommen, doch ist die Kanzlei nicht mehr das, was sie einmal war.

Die Partner haben Harvey, Jessica, Louis, Donna und Rachel im Stich gelassen. Nun setzen die letzten Verbliebenen alles daran, das Geschäft allein über Wasser zu halten, müssen zusätzlich aber auch noch die unmittelbaren Folgen von Mikes Taten aufarbeiten. Dabei laufen ihnen allerhand neue Gesichter über den Weg: In Gastrollen zu sehen sind dieses Mal unter anderem Erik Palladino ("Emergency Room"), Paul Schulze ("Nurse Jackie") und Malcolm-Jamal Warner ("Die Bill Cosby Show"). Entwickelt wurde die neue Staffel einmal mehr von Aaron Korsh ("Alle lieben Raymond").

Die finale neunte Staffel von "Suits" wird in den USA indes in diesem Sommer ausgestrahlt. So ganz müssen sich Fans aber nicht verabschieden, ist ein Spin-Off mit Gina Torres alias Kanzleichefin Jessica Pearson doch bereits beschlossene Sache.

