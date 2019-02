"Mach was draus": Auch das ZDF startet Upcycling-Show

© ZDF/Frank W. Hempel

Nachdem die ARD angekündigt hat, im März die neue Show "Hallo Schatz" starten zu wollen, zieht das ZDF nur wenige Tage später mit "Mach was draus" nach. In beiden Formaten geht es darum, nutzlose Gegenstände in Designerstücke zu verwandeln.



10.02.2019 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 10.02.2019 - 10:22 Uhr

Während sich RTL II jüngst dazu entschlossen hat, seine langjährige Dokusoap "Zuhause im Glück" nicht fortzusetzen (DWDL.de berichtete), ist Moderatorin Eva Brenner beim ZDF inzwischen gut im Geschäft. Neben ihrer Trödelshow "kaputt und... zugenäht" wird sie für den Mainzer Sender demnächst ein weiteres Format präsentieren, in dem es um alte Gegenstände geht.

"Mach was draus" nennt sich die neue, von Bavaria Entertainment produzierte Show, von der das ZDF ab dem 24. März zunächst fünf Folgen ausstrahlen wird. Gezeigt werden diese jeweils sonntags um 14:05 Uhr. Bei "Mach was draus" sollen scheinbar nutzlose Objekte in einem kreativen Upcycling-Wettbewerb in einzigartige Designerstücke verwandelt werden. Jeweils drei Designer stellen sich dieser Herausforderung in einem Wettstreit. Dazu gehören Marcel Struck, Oliver Schübbe, Nina Terhardt und Martina Lammel.

Die Designer präsentieren ihre Vorschläge, und nur wer den Kandidaten von seinem Entwurf in Sachen Design und Preis überzeugen kann, darf das jeweilige Stück auch umgestalten. Die Materialkosten trägt der Kandidat selber. Der Designer, der vom Kandidaten den Zuschlag erhält, macht sich dann in seiner Werkstatt an die Arbeit. Am Ende stellt sich heraus, ob durch die aufwendige Umgestaltung aus dem Objekt ein neues Lieblingsstück geworden ist.

Das Konzept von "Mach was draus" ähnelt in gewisser Weise der Idee der neuen ARD-Show "Hallo Schatz" mit Oliver Petszokat, in der es ebenfalls darum geht, alte Gegenstände zu restaurieren (DWDL.de berichtete). Die Sendung startet nur wenige Tage zuvor und ist ab dem 18. März täglich um 16:10 Uhr im Ersten zu sehen.

Teilen