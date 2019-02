Shahak Shapiras eigene ZDFneo-Show startet im April

© ZDFneo/FEEDME

Nachdem der Satiriker Shahak Shapira vor knapp einem Jahr für eine Pilotfolge einer neuen Comedy-Show vor der Kamera stand, steht nun die Veröffentlichung an. "Shapira Shapira" startet Anfang April bei ZDFneo.



11.02.2019 - 12:34 Uhr von Kevin Hennings 11.02.2019 - 12:34 Uhr

Vor knapp einem Jahr stand der Comedian und Satiriker Shahak Shapira in Berlin vor der Kamera, um eine Pilotfolge für ein damals noch namenloses Projekt aufzunehmen. In Auftrag gegeben wurde dieses vom ZDF (DWDL.de berichtete). Nun wurde bekanntgegeben, dass die Pilotfolge, sowie sieben weitere Episoden, ab Dienstag, den 9. April beim Tochtersender ZDFneo zu sehen sein werden. Um jeweils 23:15 Uhr läuft die 30-minütige Comedy-Show, die auf den Namen "Shapira Shapira" getauft wurde.

Vor einem Jahr kündigte Shapira an, dass seine Sendung "veraltete Memes, harte Raps und Gäste, die euch sexuell verunsichern werden" zu bieten hat. Die Memes dürften in der Zwischenzeit nun wirklich veraltet sein. Außerdem sollen in der Show kurze Stand-Ups sowie Sketche zu sehen sein.

In der Vergangenheit ist Shahak Shapira unter anderem damit in der Öffentlichkeit aufgefallen, dass er den "Yolocaust" ausrief. Unter diesem Projektnamen veröffentlichte er Bilder von Menschen, die das Denkmal für ermordete Juden Europas in Berlin dafür nutzten, Instagram-Bilder zu schießen. Diese stellte er in den direkten Vergleich mit Bildern aus Konzentrationslagern. Nachdem sich die abgebildeten Menschen bei ihm gemeldet und um eine Löschung des Fotos gebeten hatten, beendete er das Projekt.

Mehr zum Thema ZDF pilotiert Show mit Satiriker Shahak Shapira



Teilen