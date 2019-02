Krimi-Serie "The Murders" kommt bei 13th Street unter

© NBCUniversal

Die Rechte für das Crime-Drama "The Murders" gehen an NBCUniversal. Der Konzern gab den offiziellen Erwerb bekannt, der für Afrika und einige europäische Länder gilt, darunter auch Deutschland. Hierzulande wird die Serie bei 13th Street ausgestrahlt.



11.02.2019 - 16:30 Uhr von Kevin Hennings 11.02.2019 - 16:30 Uhr

NBCUniversal International Networks kauft die neue Crime-Serie "The Murders" für seinen Tochtersender 13th Street. Nach einem umfassenden Rechteerwerb wurde die Serie für den Pay-TV-Kanal in Frankreich, Spanien, Großbritannien, Polen, Deutschland und Afrika angekündigt. Die insgesamt acht einstündigen Episoden der ersten Staffel sollen Mitte des Jahres ausgestrahlt werden.

"Die fesselnden Themen und das kreative Storytelling machen 'The Murders' zu einer idealen Ergänzung für unsere internationalen Channel-Brands", kommentierte Steve Patscheck, EVP Global Programming bei NBCUniversal International Networks. "Die Serie ist ein realistisches Krimi-Drama, das von starken Charakteren getrieben wird und ein weiteres Beispiel für unser Engagement, qualitativ hochwertige Programme für unsere Channel-Brands zu kuratieren. Wir freuen uns schon darauf, diese rasante Serie Zuschauern in Europa und Afrika zugänglich zu machen."

"The Murders" dreht sich um die frischgebackene Mordkommissarin Kate Jameson, die von Jessica Lucas ("Gotham") gespielt wird. Als Kate ein folgenschwerer Fehler bei der Arbeit unterläuft, setzt sie alles daran, ihren Fehltritt wiedergutzumachen – auch um das Vermächtnis ihres Vaters zu wahren, einem hochdekorierten Kriminalbeamten, der sein Leben im Dienst verlor. Vor der pulsierenden Kulisse Vancouvers sieht sich Kate mit Schuldgefühlen konfrontiert und hat sowohl beruflich als auch privat mit schwierigen Beziehungen zu kämpfen, als sie auf komplexe Fälle angesetzt wird, die ihre Werte und Loyalität auf den Prüfstand stellen. In einer hochtechnologisierten Welt wird jeder Kriminalfall mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gescannt und analysiert, um herauszufinden, welche Schlüsselrolle die fünf Sinne im digitalen Zeitalter sowohl für Kriminelle als auch für die Ermittler spielen.

Neben Jessica Lucas gehören auch Dylan Bruce ("Orphan Black") als Detective Nolan Wells, Lochlyn Munro ("Riverdale") als Mike Huntley, Terry Chen ("The Expanse") als Bill Chen und Luvia Peterson ("Continuum") als Meg Harris zum Cast. Produziert wurde "The Murder" von Muse Entertainment in Zusammenarbeit mit CityTV. Als ausführende Produzenten zeichnen sich, Jesse Prupas, Michael Prupas, Shawn Williamson, Jamie Goehring und Jessica Lucas verantwortlich, Damon Vignale ("Blackstone") ist oben drauf auch der Showrunner.

