Deluxe Music verpasst sich einen optischen Relaunch

Der Musiksender Deluxe Music verpasst sich einen neuen Anstrich und kommt bereits ab Dienstag in einer neuen Optik daher. Das Logo wurde minimal überarbeitet, aber auch an der grundsätzlichen Farbgestaltung hat man geschraubt.



11.02.2019 - 16:00 Uhr von Timo Niemeier 11.02.2019 - 16:00 Uhr

Mit 0,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist Deluxe Music im vergangenen Jahr einer der relevantesten Musiksender in Deutschland gewesen. Zum Vergleich: MTV kam nur auf 0,2 Prozent, setzte 2018 aber auch noch stärker als heute auf Reality-Formate. Deluxe Music jedenfalls erscheint am dem 12. Februar in einem neuen Design. "Im Fokus stehen klare Designs, eine prägnante Kommunikation und eine deutlich optimierte Zuschauerführung", heißt es vom Sender.

Das Logo wurde minimal überarbeitet, die Würfel-Optik ist nur noch mit viel Fantasie zu erkennen. Darüber hinaus erhalten alle Shows neue Farbwelten sowie individuelle Logos im 2D/3D-Kombinations-Look. Ulrike Unseld, die das Musikportfolio bei High View leitet, erklärt: "Wir haben Deluxe Music über die vergangenen Jahre sehr konsequent ausgerichtet und zur messbaren Begeisterung der Zuschauer und Fans aus dem Sender Deluxe Music ein modernes, dynamisches und hochwertiges Musikfernsehen für ein erwachsenes Publikum gemacht. Nun erscheint Deluxe Music konsequent auf allen Plattformen und Devices im passenden neuen Look und mit einem Design das ebenso wie Deluxe Music einfach Spaß macht."



Entwickelt und umgesetzt wurde das neue Erscheinungsbild von der Agentur BrandNewPixels aus Köln, die Projektleitung lag bei Firebeast.Agency aus München. Stephan Schwarzer, Leitung Content & Programming Music, sagt: "Jetzt sieht Deluxe Music aus wie es klingt: modern, wertig und frisch. Der klare Look gibt den Fans eine perfekte Orientierung, führt sie durch den Tag und weist auf unsere musikalischen Highlights hin. Vielen Dank an Alexander Knoerk und seine Brand New Pixels für Konzept & Produktion sowie an Hagen Biewer und Semiha Ismail von der Firebeast.Agency für die kreative Unterstützung und Projektleitung."

