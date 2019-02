Martin Schmitt bleibt als Experte bei Eurosport an Bord

© Ruppografie / Eurosport

Wenn bei Eurosport in den kommenden Jahren Skispringen zu sehen ist, dann gibt's auch weiterhin fachkundige Einschätzungen von Ex-Springer Martin Schmitt. Der Vertrag wurde nun bis zu den nächsten Olympischen Winterspielen verlängert



13.02.2019 - 10:42 Uhr von Uwe Mantel 13.02.2019 - 10:42 Uhr

Eurosport bindet Martin Schmitt als Experte fürs Skispringen längerfristig an sich. Der Vertrag mit dem ehemaligen Skispringer wurde nun bis 2022 verlängert. Er werde bei allen Top-Events inklusive der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 für Eurosport als Experte im Einsatz sein. Der nächste Einsatz ist bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Auch bei den Spielen in PyeonChang und zuletzt bei der Vierschanzen-Tournee stand er schon für Eurosport vor der Kamera.

"Der Experten-Job bei Eurosport macht mir großen Spaß und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem kompletten Team", sagt Martin Schmitt. "Skispringen fesselt mich nach wie vor. Bei Eurosport kann ich den Sport, bei dem oft kleine Nuancen entscheiden, auf hervorragende Weise analysieren. Für mich ist es wichtig, den Zuschauern auch die technischen Details zu erläutern. Eurosport geht hier sehr innovativ vor, wie mit dem Eurosport Cube bei Olympia, das gefällt mir sehr."

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport: "Wir sind stolz, neben Sven Hannawald auch mit Martin Schmitt bis 2022 verlängert zu haben. Zwei solche Ikonen ihres Sports als Experten im Team zu haben ist unschlagbar. Beide sprühen vor Energie und sind nahe an der heutigen Springergeneration dran, das ist uns sehr wichtig. Gerade mit Martin als Experte im Auslauf kommen immer wieder besondere Momente zustande. Dies ist ein echtes Plus für unsere Berichterstattung, ob jetzt bei der kommenden WM in Österreich oder gerade mit Blick auf die Heim-WM 2021 in Oberstdorf. Bereits in Südkorea haben wir mit beiden neue Digital-Formate umgesetzt und gezeigt, welchen Mehrwert ihre Analysen haben. Diesen Ansatz werden wir weiterverfolgen."

