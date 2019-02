Dunja Hayali moderiert Verleihung des Grimme-Preises

© ZDF/Marcus Höhn

Im vergangenen Jahr von den Freunden des Grimme-Preises noch mit dem Bert-Donnepp-Preis geehrt, wird Dunja Hayali in diesem Jahr durch die Grimme-Gala führen. Die Preisträger werden schon einige Wochen zuvor bekanntgegeben.



13.02.2019 - 14:25 Uhr von Alexander Krei 13.02.2019 - 14:25 Uhr

Die Verleihung des Grimme-Preises wird in diesem Jahr von Dunja Hayali moderiert. Das hat das Grimme-Institut am Mittwoch bestätigt. Hayali löst damit die Journalistin Annette Gerlach ab. Die Gala findet am 5. April im Theater der Stadt Marl statt und wird von 3sat ab 19:10 Uhr im Livestream übertragen. Im Fernsehen erfolgt die Ausstrahlung ab 22:25 Uhr.

Hayali, die im ZDF unter anderem das nach ihr benannte Talk-Magazin und das "Aktuelle Sportstudio" präsentiert, hatte erst im vergangenen Jahr für ihren Einsatz gegen Hate Speech und Diskriminierung im Netz die besondere Ehrung des Bert-Donnepp-Preises erhalten. Die Auszeichnung für Medienpublizistik wird von den Freunden des Grimme-Preises vergeben.

Wer sich über den Grimme-Preis freuen darf, wird indes schon am 26. Februar bekanntgegeben. Dann werden die Preisträgerinnen und Preisträger bei einer Pressekonferenz im Essener Grillo-Theater vorgestellt.

