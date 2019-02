WDR und Vodafone arbeiten bei 5G-Projekt zusammen

© Vodafone

Der WDR und Vodafone wollen bis Ende kommenden Jahres in einem 5G-Projekt zusammenarbeiten. Ziel sei es, Videos mit hochauflösender 4K-Qualität zu übertragen. Gestartet wird die Datenübertragung in Düsseldorf, Köln und Aldenhoven.



13.02.2019 - 15:42 Uhr von Alexander Krei 13.02.2019 - 15:42 Uhr

Der WDR und Vofafone haben ein gemeinsames Projekt angekündigt. Dabei geht es um die Frage, wie sich TV- und Medientheken-Inhalte mithilfe der neuen Übertragungstechnologie 5G technisch verbreiten lassen. Ziel sei es, Videos mit möglichst hochauflösender 4K-Qualität an das Publikum übertragen zu können.

Für das gemeinsame Projekt übermittelt der WDR seine Inhalte über ein 5G-Testsystem, das Vodafone erstmals direkt bei einer TV-Produktionsstätte aktivieren wird. Die Empfangsmöglichkeit der TV- und Mediatheken-Inhalte soll im Laufe des Jahres auf einem sich noch in der Produktentwicklung befindenden Smartphone oder Tablet mit 5G-Unterstützung erprobt werden.

Bis Ende 2020 wollen der WDR und Vodafone gemeinsame Sache machen. Zum Start soll die Datenübertragung im sogenannten 5G Lab in Düsseldorf und im 5G Mobility Lab in Aldenhoven getestet werden, im nächsten Jahr folgt der WDR-Campus in der Kölner Innenstadt.

