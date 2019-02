Video-Streamingdienst von Apple könnte im April starten

© Apple

Zahlreiche fiktionale Produktionen hat Apple in den vergangenen Monaten in Auftrag gegeben, jetzt steht der Start des neuen Video-Streamingdienstes offenbar bevor. Einem Bericht zufolge könnte das Angebot im April auf den Markt kommen.



14.02.2019 - 08:28 Uhr

Apple befindet sich in der Endphase der Vorbereitung seines neuen Video-Streamingdienstes. Wie CNBC berichtet, soll der Start im April oder Anfang Mai erfolgen. Demnach ist offenbar geplant, Nutzern von Apple-Produkten wie iPhone, iPad oder Apple TV kostenlosen Zugang zu den eigenproduzierten Inhalten zu gewähren. Ähnlich verfährt bereits Amazon, das sein Prime-Angebot mit zahlreichen Serien und Filmen aufwertet.

Zusätzlich zu den eigenen Shows will Apple darüber hinaus auch Inhalte weiterer Anbieter wie Showtime oder Starz in seine TV-App aufnehmen. Deren Kanäle sollen dann kostenpflichtig dazugebucht werden, heißt es in dem Bericht. Netflix soll nach Informationen von CNBC allerdings nicht an Bord sein, auch im Falle von HBO gibt es offenbar noch Zweifel.

Die Vorstellung des neuen Angebots könnte einem Bericht von "Bloomberg" zufolge bereits Ende März auf einer Keynote erfolgen - möglicherweise zusammen mit dem neuen Zeitungen- und Zeitschriften-Abo, das als eine Art "Netflix für News" zu verstehen ist. Das "Wall Street Journal" hatte kürzlich berichtet, dass Apple derzeit mit US-Medienhäusern über ein solches Modell verhandelt. Weil Apple jedoch rund die Hälfte der Erlöse für sich behalten will, stieß die Idee zunächst auf Widerstand.

Mit Blick auf das Streamingangebot hat Apple in den vergangenen Monaten bereits mächtig vorgelegt und über ein Dutzend fiktionale Serien in Produktion geschickt (DWDL.de berichtete). Dazu kommen eine Partnerschaft mit den Machern der "Sesamstraße" und eine Zusammenarbeit mit Talk-Queen Oprah Winfrey, die für Apple nicht nicht nur fiktionale und non-fiktionale Serien entwickeln soll, sondern auch Podcasts, Bücher oder Apps.

