RTL startet im März ein "Gartenduell" mit Ilka Bessin

RTL wagt sich bald an ein Format, das nach "Ab ins Beet" klingt - bloß mit Wettkampfcharakter. Bei "Ran an den Rasen - Das Gartenduell" wird auch Ilka Bessin zu sehen sein. Und auch Sandra Eckardt meldet sich in Kürze wieder mit "Vermisst" zurück.



14.02.2019 - 15:28 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2019 - 15:28 Uhr

Mit seinen Neustarts am Sonntagnachmittag hatte RTL zuletzt weniger Glück. Egal ob "Hauptsache süß", "Unsere schönste gemeinsame Wohnung" oder "Schatzkiste auf 4 Rädern" - alle Formate blieben weit unter den Normalwerten des Senders zurück. Doch in Köln hat man offenbar weiter Lust auf Experimente und hat nun für den 10. März das neue "Ran an den Garten - Das Gartenduell" angekündigt. RedSeven Entertainment hat sechs Folgen des Formats produziert, das immer sonntags ab 15:40 Uhr zu sehen sein wird.

In der Sendung erhalten jeweils zwei Kandidaten-Teams die Chance, aus ihrem eigenen unansehnlichen Garten eine herrliche Wohlfühloase zu machen. Dafür haben sie exakt 72 Stunden Zeit und ein Budget von 4.000 Euro zur Verfügung. Am Ende wird entschieden, wer sich den schönsten Garten gebaut hat. In der Jury sitzen Ilka Bessin, die nach eigenen Angaben Schrebergärten liebt, und Bernd Franzen, Vizeweltmeister der Landschaftsgärtner.

Am gleichen Tag, also am 10. März, kehrt auch "Vermisst" mit Sandra Eckardt zurück ins RTL-Programm. Auch hier gibt es sechs frische Folgen zu sehen, die RTL auf dem gewohnten Sendeplatz ab 19:05 Uhr zeigt. Die letzte Staffel von "Vermisst" hat RTL im September und Oktober des vergangenen Jahres ausgestrahlt.

Neben diesen Formaten hat RTL auch zwei neue Ausgaben von "Mario Barth deckt auf" angekündigt, ab dem 13. März sucht der Comedian mittwochs mit prominenter Unterstützung wieder nach Steuergeld-Verschwendungen. Für den 11. März hat RTL zudem ein neues "Wer wird Millionär?"-Special angekündigt. Die Sendung trägt dann den schlanken Untertitel "Schluss mit Hotel Mama und Dauerstudium", Günther Jauch begrüßt darin sechs "Nesthocker", die künftig auf eigenen Beinen stehen wollen.

