AXN: 50 Cents "The Oath" kehrt im April zurück

Nachdem im vergangenen Jahr die erste Staffel mit Sean Bean erschien, kehrt "The Oath" nun mit neuen Folgen bei AXN zurück. Los geht es Ende April. Im Vorhinein werden noch einmal alle bisherigen Episoden im Marathon gezeigt.



15.02.2019 - 10:00 Uhr von Kevin Hennings 15.02.2019 - 10:00 Uhr

Wie AXN bekannt gibt, wird das actiongeladene "The Oath" am Dienstag, den 23. April mit der zweiten Staffel zurückkehren. Wöchentlich um 22:05 Uhr werden zwei der ingesamt acht Folgen ausgestrahlt. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung gibt's die Episoden auch auf Abruf in den AXN-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV und Prime Video Channels. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, kann sie am Montag, den 22. April nachholen. Ab 22:05 Uhr wird sie im Marathon ausgestrahlt und auf Abruf verfügbar sein.

Die Actionserie über geheime Polizeigangs wird von Curtis "50 Cent" Jackson und seiner G-Unit Film & Television Inc. produziert und hat in den USA als bisher meistgesehene Originalserie des VoD-Anbieters Sony Crackle große Erfolge gefeiert. Zum hochkarätigen Cast gehören Stars wie Ryan Kwanten ("True Blood"), Katrina Law ("Training Day"), Michael Malarkey ("VampireDiaries"), Cory Hardrict ("American Sniper") und Christina Milian ("BeCool"). In der ersten Staffel lief noch Sean Bean in der Hauptrolle auf.

"The Oath" erforscht die korrupte Welt von Polizeibanden, denen sich anzuschließen fast unmöglich ist. Die Mitglieder haben sich geschworen, die eigenen Reihen vor internen und externen Gefahren zu schützen – um jeden Preis. "The Oath"-Schöpfer, Autor und Showrunner Joe Halpin ("HawaiiFive-0", "True Justice") arbeitete vor seiner TV-Karriere zwölf Jahre lang in Los Angeles als Undercover-Cop. Die Serie gibt einen gnadenlosen Einblick in die komplexe Dynamik der Cop-Gangkultur und entblößt das Leben von Menschen, die bereit sind, alles zu riskieren.

In der zweiten Staffel des Dramas kämpft die Gang darum, sich von ihren Schulden beim Kartell zu befreien. Mehr denn je sind die korrupten Copsgefordert, neue Wege zu finden und ihre inneren Dämonen zu besiegen. Es gehtums Überleben, um ihre allerletzte Chance auf Würde, aber auch darum, jene zu beschützen, die sie lieben. Es stellt sich die Frage, ob Erlösung überhaupt möglich ist.

