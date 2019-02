RTL bewirbt "Freundinnen" gemeinsam mit "Unter Uns"

© MG RTL D / Frank W. Hempel

RTL und UFA Serial Drama setzen derzeit einiges daran, um "Freundinnen” doch noch zu einem Erfolg zu machen. Helfen sollen vor allem ehemalige "Unter Uns"-Darsteller. Jetzt werden beide Serien auch gemeinsam beworben.



Langsam aber sicher steigen die Quoten der Daily Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht" an. In der vergangenen Woche reichte es für die RTL-Sendung erstmals zu einem knapp zweistelligen Marktanteil auf Wochenbasis, donnerstags wurde mit 930.000 Zuschauern und 14,3 Prozent ein neuer Rekord aufgestellt. Und auch in der aktuellen Woche sieht es deutlich besser aus als in der Vergangenheit. Bei UFA Serial Drama und RTL hat man zuletzt viel an der Serie geschraubt und setzt vor allem auf Unterstützung durch "Unter Uns", das ebenfalls von UFA Serial Drama kommt.

So sind inzwischen einige ehemalige "Unter Uns"-Gesichter bei "Freundinnen" zu sehen - oder feiern in den kommenden Wochen ihre Premiere bei der Serie. Um die beiden Soaps noch enger zu verzahnen, bewirbt RTL sie ab sofort auch gemeinsam. In einem gemeinsamen Trailer wird so die Serien-Stunde zwischen 17 und 18 Uhr beworben. Der Trailer wird über den ganzen Tag verteilt gezeigt, hauptsächlich aber in den Umfeldern der täglichen Serien und der Daytime. Hinzu kommen einzelne Ausstrahlungen in der Access Primetime und der Primetime.

Bei RTL hofft man, dass die Quoten von "Freundinnen" in den kommenden Wochen noch spürbar ansteigen werden - der Trend zeigt derzeit jedenfalls nach oben. 117 von 160 Folgen hat man bereits gezeigt. Nach dem vorläufigen Ende will man ein Zwischenfazit ziehen und entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Es kommt also in jedem Fall zu einer Pause nachdem alle 160 Episoden gezeigt sind. Das ist, sollten die Quoten weiter so steigen wie zuletzt, ärgerlich. Würden die Zuschauer dadurch doch erst einmal wieder verloren gehen. Ob man diese dann nach der mühevollen Aufbauarbeit einfach wieder so einsammeln kann, ist fraglich.

