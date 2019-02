Linda de Mol leitet niederländischen TV-Sender Net5

© Talpa

14.02.2019 - 19:35 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2019 - 19:35 Uhr

In Deutschland ist Linda de Mol zwar weitestgehend von der Bildfläche verschwunden, in ihrer Heimat, den Niederlanden, ist die ehemalige "Traumhochzeit"-Moderatorin aber nach wie vor sehr umtriebig. Nun ist bekannt geworden, dass de Mol künftig den Privatsender Net5 leiten wird, dieser gehört zum Konzern von Talpa, das wiederum führt ihr Bruder John de Mol. Die de Mols bündeln also ihre Kräfte.

Neben Linda de Mol wird auch Jildou van der Bijl an die Spitze des Senders berufen. Sie ist Chefredakteurin des Magazins "Linda", das von Linda de Mol als Herausgeberin verantwortet wird. Diesen Job wird sie auch künftig behalten. Möglich wird das, weil John de Mol gleich die ganze Zeitschrift und dessen Verlag Mood for Magazines von Sanoma Media gekauft hat.

Net5 soll nach dem Wechsel an der Spitze zu einem starken Frauensender ausgebaut werden und dabei auch mit "Linda" kooperieren, wie Talpa mitteilte. Das Magazin hat eine monatliche Auflage von 230.000 Exemplaren. Dass Linda de Mol zum Unternehmen ihres Bruders wechselt, war schon seit einigen Wochen bekannt, bislang präsentierte sie Shows für RTL. Talpa erklärte in einer Pressemitteilung, auf verschiedenen Plattformen wachsen zu wollen, "Linda" soll auch mit anderen TV- und Radio-Sendern zusammenarbeiten.

Linda de Mol sagt: "Mit dieser neuen Zusammenarbeit sehe ich viele Möglichkeiten für die starke Marke ‘Linda’, die auf allen Plattformen wächst und zukunftsfähig aufgestellt ist. Ich freue mich sehr darauf, mit Jildou bei Net5 zusammenzuarbeiten, um ihn zum schönsten weiblichen Sender der Niederlande zu machen." Jildou van der Bijl ergänzt, man wolle Net5 relevanter für "Verbraucher und Werbetreibende" machen.

Talpa TV ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Produktionsfirma Talpa, die unter anderem auch in Deutschland agiert. Letztere ist seit einiger Zeit ein Teil der ITV-Studios-Gruppe.

