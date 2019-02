Maria Simon hört nach neun Jahren beim "Polizeiruf" auf

© RBB/Max Kohr

Nach neun Jahren hat sich Maria Simon dazu entschlossen, die Rolle der Hauptkommissarin Olga Lenski im "Polizeiruf 110" an den Nagel zu hängen. Sie wolle weiterziehen und Neues entdecken, sagte die Schauspielerin. Ende 2020 läuft ihr letzter Fall.



15.02.2019 - 10:41 Uhr von Alexander Krei 15.02.2019 - 10:41 Uhr

Schauspielerin Maria Simon hat ihren Abschied vom Brandenburger "Polizeiruf 110" angekündigt. Ende 2020 wird sie damit zum letzten Mal in der Rolle der Hauptkommissarin Olga Lenski zu sehen sein, die sie bereits seit 2011 spielt - zunächst an der Seite von Horst Krause, seit 2015 neben Lukas Gregorowicz. Sie wolle sich neuen Zielen widmen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des RBB.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich diese schöne Rolle der Olga über viele Jahre spielen und kennenlernen durfte", sagte Simon. "Es war eine sehr fruchtbare Arbeit und Erfahrung. Was kommt, steht in den Sternen, ich weiß nur, ich muss weiterziehen, weiterlernen und Neues entdecken. Herzlichen Dank an die Zuschauer, die Olga mögen und an das RBB-Team für die tolle Zusammenarbeit."

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Natürlich bedauern wir die Entscheidung von Maria Simon, respektieren sie aber selbstverständlich und wünschen ihr jetzt schon viel Glück auf allen neuen Wegen. Maria Simon hat über neun Jahre hinweg wie keine andere Kommissarin den Brandenburger 'Polizeiruf 110' geprägt, dafür gilt ihr unser großer Dank. Wir freuen uns, dass wir noch drei 'Polizeiruf 110'-Filme mit Maria Simon verwirklichen können, im Herbst 2020 wird sie dann zum 17. und letzten Mal als Olga Lenski zu sehen sein."

Lukas Gregorowicz soll indes weiterhin als Adam Raczek im Polizeikommissariat in Swiecko bei Frankfurt an der Oder ermitteln. Wer die Nachfolge von Maria Simon antreten wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest. "Eins wissen wir: Den Fahndern geht die Arbeit in Brandenburg nicht aus", so Schulte-Kellinghaus.

Teilen