Ehemaliger SR-Intendant Hubert Rohde ist gestorben

Hubert Rohde, der von 1978 bis 1988 als Intendant die Geschicke des Saarländischen Rundfunk lenkte, ist kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorben. In seine Zeit als Intendant fällt unter anderem die Gründung der SR 3 Saarlandwelle.



18.02.2019 - 18:39 Uhr von Uwe Mantel 18.02.2019 - 18:39 Uhr

Hubert Rohde ist in der Nacht zum Montag im Alter von 89 Jahren in einem Pflegeheim in der Nähe seiner Geburtstadt Hildesheim verstorben, wie der SR bekanntgab. Rohde stand von 1978 bis 1988 an der Spitze des Saarländischen Runfunks. Der heutige Intendant Thomas Kleist sagt: "Mit Professor Dr. Hubert Rohde verbinden wir vor allem die Gründung von SR 3 Saarlandwelle. In ihr hat er einen der wichtigsten Identifikationsanker des Saarlandes geschaffen, ein Radioprogramm, das von Beginn an als Heimatwelle der Saarländerinnen und Saarländer mit regionalen Informationen und regionaler Unterhaltung eine enorm hohe Akzeptanz hatte, die bis heute trägt.

Außerdem hat er den SR 2 KulturRadio-Vorgänger Studiowelle sowie die Europawelle neu geordnet und durch entscheidende Veränderungen am Sendeschema auch das gemeinsame Dritte Fernsehprogramm stark gemacht. Organisatorisch wie technisch hat er den SR fit gemacht für den Start ins duale Rundfunksystem. Und auch an der Frankreichkompetenz, für die unser Sender bis heute steht, hat er entscheidend gewirkt, in dem er den Deutsch-Französischen Journalistenpreis initiiert hat. Wir verdanken Hubert Rohde und seiner Intendantenzeit die feste Verankerung des Saarländischen Rundfunks in den Köpfen und Herzen der Saarländerinnen und Saarländer und den bis heute bedeutenden Ruf des SR als Brückenbauer in der Großregion."

„Das große Thema von Hubert Rohde war die Regionalisierung. Die Neuerungen, die er in Programm und Technik angestoßen hat, wirken bis heute nach. So ist SR 3 Saarlandwelle heute die erfolgreichste Hörfunkwelle im Saarland. Und auch das SR Fernsehen liegt aktuell in der Gunst der saarländischen Zuschauerinnen und Zuschauer auf Platz Eins", ergänzte der Rundfunkratsvorsitzende des SR, Wolfgang Krause.

