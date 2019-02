Nico Rosberg bleibt Formel-1-Experte bei RTL

© TVNow/Lukas Gorys

Nico Rosberg wird auch in den kommenden zwei Jahren die Formel-1-Rennen für RTL analysieren, der Sender hat den Vertrag mit dem Experten nun verlängert. Im Vergleich zu 2018 wird Rosberg noch ein wenig öfters zu sehen sein. Und auch Christian Danner wird öfters vor der Kamera stehen.



19.02.2019 - 16:51 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2019 - 16:51 Uhr

In rund einem Monat beginnt die neue Formel-1-Saison und auch wenn bei RTL die Stimmung durch die Rückkehr von Sky wohl etwas getrübt sein dürfte - auf einer Position haben die Kölner nun Gewissheit geschaffen. So hat man den Vertrag mit Experte Nico Rosberg um zwei Jahre verlängert, der ehemalige Rennfahrer wird also auch weiterhin die Rennen mit Moderator Florian König analysieren und die Leistungen der Fahrer bewerten.

Rosberg wird in diesem Jahr zudem öfters zu sehen sein als im vergangenen Jahr. In der kommenden Saison sind zehn TV-Einsätze an der Rennstrecke geplant, in seiner ersten Saison bei RTL waren es acht. Erstmals wird Rosberg beim zweiten Saisonrennen in Bahrain im Einsatz sein. Neben Rosberg ist auch Timo Glock weiterhin an Bord, er wird ebenfalls in zehn Rennen als Experte zur Verfügung stehen - los geht es für ihn bereits zum Saisonstart in Melbourne. Beim Deutschland-Grad-Prix in Hockenheim und beim Saisonfinale in Abu Dhabi stehen Rosberg und Glock gemeinsam vor der Kamera.

Weil Rosberg und Glock auch zusammen zu sehen sein werden und es insgesamt 21 Rennen in 2019 geben wird, wird es bei zehn Einsätzen pro Experte ganz zwangsläufig auch Rennen geben, die ohne die beiden ehemaligen Formel-1-Fahrer auskommen müssen. Hier hat RTL vorgesorgt und Christian Danner als Experten angekündigt, er soll vier Mal zum Einsatz kommen. Ansonsten kommentiert er alle Rennen wie gewohnt mit Heiko Wasser.

RTL-Sportchef Manfred Loppe sagt: "Nico hat gleich bei seiner Premiere in der vergangenen Saison voll eingeschlagen - bei den Zuschauern genauso wie bei uns im Team. Von allen Seiten gab es Bestnoten für seine sympathische und authentische Art und Weise gegeben, diesen faszinierenden Sport mit seiner ganzen Leidenschaft und dem Insiderwissen eines Weltmeisters verstehbar und erlebbar zu machen. Wir freuen uns, dass Nico auch in den kommenden zwei Jahren dabei ist und wir mit ihm, Timo Glock und Christian Danner die besten Experten aufbieten können."

Nico Rosberg selbst sagt: "Es macht mir einen Riesenspaß, Teil des RTL-Teams zu sein und auf diese Weise auch die Verbindung zur Formel 1 zu halten, die mir so viel bedeutet. Ich freue mich daher auf zwei weitere Jahre als Experte an der Rennstrecke und darauf, den Zuschauer mit meinem Insider-Wissen und meiner Erfahrung als Pilot die einzigartige Faszination der Königsklasse näherbringen zu können."

