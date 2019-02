Anke Harnack vertritt Schöneberger bei "NDR Talk Show"

© NDR/Jann Wilken

Am kommenden Freitag kann Barbara Schöneberger nicht durch die "NDR Talk Show" führen, weil sie am gleichen Abend schon für Das Erste vor der Kamera steht. Eine Vertretung hat der NDR aber hausintern schon gefunden.



20.02.2019 - 13:09 Uhr von Uwe Mantel 20.02.2019 - 13:09 Uhr

Am kommenden Freitag sucht Barbara Schöneberger gemeinsam mit Linda Zervakis ab 20:15 Uhr live im Ersten "Unser Lied für Israel" - und kann dementsprechend an diesem Abend nicht auch noch durch die "NDR Talk Show" führen. Auf der Suche nach einer Vertretung ist der NDR im eigenen Haus fündig geworden: Anke Harnack, die seit fast 20 Jahren für den NDR arbeitet, beim Hamburger Stadtsender NDR 90,3 moderiert und fürs "Hamburg Journal" vor der Kamera steht, wird an der Seite von Hubertus Meyer-Burckhardt durch die Sendung führen.

"Meine erste Talk Show-Moderation! Für mich ist das der Jackpot, ich freue mich irrsinnig", kommentiert sie ihren Ausflug auf ungewohntes Terrain. Ihr Moderationspartner Hubertus Meyer-Burckhardt sagt: "Anke Harnack war und ist immer ein toller Gast – das legt den Verdacht nahe, dass sie auch eine gute Gastgeberin sein wird. Sie bringt genau den Charme und Humor mit, den es für einen unterhaltsamen Abend in entspannter Runde braucht."

Ganz muss man übrigens auch im NDR trotzdem nicht auf Barbara Schöneberger verzichten: Nach Ende der Live-Show im Ersten, die bis 22:15 Uhr dauern soll, wird sie per Live-Schalte in die Runde grüßen und den frisch gekürten nächsten deutschen ESC-Vertreter vorstellen. In der "NDR Talk Show" sind unterdessen diesmal Anke Engelke, Christian Berkel, Ireen Sheer, Inka Bause, Bodo Bach und Chris Tall zu Gast.



