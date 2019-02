Discovery legt Pläne für True-Crime-Sender "ID" auf Eis

© Discovery

Die True-Crime-Formate des Frauensenders TLC laufen wieder unter dem Label "Crime", die Marke "ID" ist damit schon wieder Geschichte. Diese hatte man erst vor wenigen Monaten eingeführt. Auch der einst in Aussicht gestellte "ID"-Sender rückt damit in weite Ferne.



22.02.2019 - 08:23 Uhr von Timo Niemeier 22.02.2019 - 08:23 Uhr

Erst im vergangenen Oktober hat Discovery bei seinem Frauensender TLC die Marke "ID" eingeführt. Diese steht für "Investigation Discovery" und ist eigentlich das Discovery-Label für alle True-Crime-Inhalte. Nun ist "ID" hierzulande allerdings schon wieder Geschichte, die entsprechenden Formate laufen bei TLC wieder mit einem schlichten "Crime"-Label. Eine Discovery-Sprecherin bestätigte diesen Schritt gegenüber DWDL.de, verweist aber darauf, auch weiterhin Inhalte der Marke "ID" zu zeigen.

Doch hinter der Rolle rückwärts steht viel mehr als eine schlichte Bezeichnung für die True-Crime-Inhalte bei TLC. Discovery-Chefin Susanne Aigner-Drews hatte im vergangenen Jahr öffentlich damit geliebäugelt, einen eigenen ID-Sender zu starten. "Wenn wir sehen, dass unsere Inhalte funktionieren, denken wir sicherlich über die nächsten Schritte nach", so Aigner-Drews (DWDL.de berichtete). Diese Pläne legt man nun erst einmal auf Eis: "Aktuell planen wir nicht, in Deutschland einen ID Sender zu starten", heißt es von Discovery.

Das heißt aber natürlich nicht, dass es nie einen eigenständigen Sender für True-Crime-Inhalte geben wird. Nur wird dieser aller Voraussicht nach nicht ID heißen. "Wir haben gemerkt, dass für unsere Zuschauer die Kennzeichnung ‘Crime’ leichter verständlich ist und den Formaten besser zugeordnet werden kann", so die Discovery-Sprecherin über die Tatsache, dass "ID" als Marke bei TLC nun schon wieder verschwunden ist. Das heißt: Die Inhalte funktionieren, nur eben "ID" nicht.

Die Begründung mutet ein wenig kurios an: Dass "ID" bei Crime-Inhalten schwerer zugänglich ist als der Begriff "Crime", liegt eigentlich auf der Hand. Weil aber "ID - Investigation Discovery" seit 1996 in den USA ein eigenständiger Sender ist und sich etabliert hat, wollte man die Marke nun auch hierzulande austesten.

Der Grund, weshalb Discovery überhaupt über einen eigenständigen ID-Sender in Deutschland nachdachte, und damit TLC ja einem starken Zugpferd beraubt hätte, ist die Übernahme von Scripps Network, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Dadurch erhielt TLC viele Scripps-Inhalte aus den Bereichen Food, Travel und Do-it-Yourself, die man in den zurückliegenden Wochen und Monaten testete. Aigner-Drews stellte damals eine Ausweitung dieser Inhalte auch in die Primetime in Aussicht - dort laufen derzeit noch vor allem die True-Crime- und Mystery-Inhalte.

