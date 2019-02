Kultserie kehrt zurück: Vox sichert sich "Magnum"-Remake

© TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television

Vox hat sich die Rechte an "Magnum P.I." gesichert. Das Remake des Serienklassikers aus den 80er Jahren, das im Herbst vom US-Sender CBS wiederbelebt wurde, soll in diesem Jahr auch den Weg nach Deutschland finden.



21.02.2019 - 14:10 Uhr von Alexander Krei 21.02.2019 - 14:10 Uhr

Vox hat sich die Rechte an der Neuauflage des 80er-Serienklassikers "Magnum" gesichert. Wie der Kölner Sender bestätigte, soll "Magnum P.I." im Laufe des Jahres bei Vox anlaufen. In den USA legte das modernisierte Remake im Herbst einen erfolgreichen Einstand hin, verlor dann aber recht viele Zuschauer. Eine zweite Staffel ist vom US-Sender CBS dennoch bereits in Auftrag gegeben worden.

Entwickelt wurde "Magnum P.I." von Emmy-Nominee Peter M. Lenkov ("24: Twenty Four") und Eric Guggenheim ("Hawaii Five-0") entwickelt. Die Hauptrolle des ehemaligen Afghanistan-Veterans Thomas Magnum übernimmt Jay Hernandez ("Scandal"), der sich mit schnellen Sportwagen auf Hawaii jetzt als Privatdetektiv an gefährliche Fälle wagt. Dabei immer an seiner Seite: Theodore "TC" Calvin (Stephen Hill) und Orville "Rick" Wright (Zachary Knighton).

Wann genau "Magnum P.I." bei Vox an den Start gehen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Fakt ist aber, dass der Sender einen Serien-Erfolg gut gebrauchen könnte, denn abgesehen von "The Good Doctor" wollte in diesem Bereich zuletzt nichts so recht funktionieren.

