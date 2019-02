"Cobra 11" kehrt mit besonderem Wiedersehen zurück

© TVNOW / Gordon Muehle

Im März geht bei RTL bereits die 34. Staffel von "Alarm für Cobra 11" an den Start. Beim Staffel-Auftakt ist mit Rainer Strecker sogar ein Star der ersten Serien-Stunde mit dabei. Darüber hinaus kehrt auch "Team Wallraff" ins Programm zurück.



21.02.2019 - 14:55 Uhr von Alexander Krei 21.02.2019 - 14:55 Uhr

Wenn sich "Der Lehrer" in die Fernsehferien verabschiedet, wird RTL den Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr wieder für seine Autobahn-Cops freiräumen: Ab dem 21. März laufen sieben neue Folgen von "Alarm für Cobra 11". Es handelt sich dabei bereits um die 34. Staffel. Darin ist Semirs (Erdoğan Atalay) Tochter Dana (Gizem Emre) erstmals als festes Mitglied der Autobahnpolizei zu sehen.

Zudem ist ein Wiedersehen geplant: Im Staffel-Auftakt spielt Schauspieler Rainer Strecker den Lokführer Michael Kemper, der für ein schweres Zugunglück verantwortlich gemacht wird. Strecker stand bereits 1996 bei "Alarm für Cobra 11" vor der Kamera - als Kriminalhauptkommissar Ingo Fischer. Damals bildete er gemeinsam mit Johannes Brandrup als Frank Stolte das erste "Cobra 11"-Kommissar-Duo. Nach seinem Serientod in der zweiten "Cobra 11"-Episode ermittelte fortan Erdoğan Atalay als Semir Gerkhan bei der Autobahnpolizei.

Sechs der sieben neuen Folgen von "Alarm für Cobra 11" werden übrigens schon ab dem 15. März bei TV Now zum Abruf bereitstehen. Im Fernsehen mangelt es RTL dagegen offenbar einmal mehr an einem passenden Begleitprogramm für seinen Dauerbrenner: So folgt um 21:15 Uhr lediglich eine Wiederholung der Actionserie, ehe noch einmal die erste Staffel von "Beck is back!" wiederholt wird, gefolgt von einem weiteren "Cobra 11"-Aufguss.

Mehr frischen Fernsehstoff hält RTL dagegen am Montagabend bereit, wo RTL am 18. März im Vorfeld von "Extra" und "Spiegel TV" ab 20:15 Uhr erneut eine zweistündige Ausgabe von "Team Wallraff - Reporter undercover" ins Programm nehmen wird. Das Thema der Folge ist bislang noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass es ernster zugehen dürfte als bei der Kuppelshow "Take me out", deren Staffel am Samstag, den 16. März mit dem Special "Die zweite Chance" enden wird, wie jetzt bekannt wurde.

