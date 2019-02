RTL II setzt "Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D." im März fort

© ABC

Die vierte Staffel der US-Serie "Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D." kommt demnächst ins Free-TV. Nach mehr als einem Jahr Pause hat RTL II jetzt angekündigt, die neuen Folgen ab März ausstrahlen zu wollen. Zuletzt waren die Quoten nicht berauschend.



Auch wenn die dritte Staffel vor mehr als einem Jahr enttäuschende Quoten verzeichnete, wird RTL II auch die vierte Staffel von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." ins Programm nehmen. Der Sender wird die neuen Folgen ab dem 9. März jeweils samstags um 22:35 Uhr im Doppelpack ausstrahlen.

Im Vorfeld gibt es am ersten Abend den Spielfilm "Ghost Rider" mit Nicolas Cage in der Hauptrolle zu sehen - was ganz gut passt, weil gleich zu Beginn der Staffel der berüchtigte "Ghost Rider" auf den Bildschirm tritt. Im Kampf gegen die "Watchdogs" stellt sich schnell heraus, ob man dem mysteriösen Geisterfahrer trauen kann.

Nachschub von den "Agents of S.H.I.E.L.D." steht derweil bereit, denn eine fünfte Staffel wurde bereits produziert und war hierzulande auch schon beim Pay-TV-Sender RTL Crime zu sehen. Für den Sommer wurde zudem eine sechste Staffel der Serie in Aussicht gestellt.

