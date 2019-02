EndemolShine Beyond macht Youtube-Sitcom für Unitymedia

© EndemolShine Beyond

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia will neue Wege in der Werbung gehen und hat bei EndemolShine Beyond eine Youtube-Sitcom in Auftrag gegeben. Darin geht es um ein fiktives Social-Media-Team von Unitymedia, die erste Folge ist bereits online.



Unternehmen überlegen sich immer wieder neue Wege, um ihre Werbung an die Menschen zu bringen. Neben der schlichten Holzhammer-Methode, bei der die Kunden die Werbebotschaft einfach direkt vor die Nase gesetzt bekommen, versuchen sich Unternehmen vermehrt auch am Storytelling. Das will nun auch Unitymedia machen: EndemolShine Beyond hat für den Kabelnetzbetreiber eine Youtube-Sitcom entwickelt, dessen erste Folge bereits zum Abruf bereitsteht.

Die Sitcom mit dem Titel "unit.Y" ist ab sofort auf dem Youtube-Kanal "Was? Das geht?" des Kabelnetzbetreibers zu sehen. Gleich 45 fünf bis siebenminütige Folgen hat man produzieren lassen. Jeden Freitag will man eine neue Folge auf dem Kanal online stellen. Inhaltlich dreht sich in der Sitcom alles rund um ein fiktives Social-Media-Team von Unitymedia, das sich den Herausforderungen der digitalen Welt stellt. Teil des Casts ist jeweils ein Youtuber, der rund alle drei Monate wechselt. In der Anfangsphase spielt Anni the Duck eine vermeintlich vom Schicksal zu der "unit.Y" geführte Version von sich selbst. Weiterer Hauptcast sind Sarah Mangione, Christian David Gebert und Janina Sachau. Regie im ersten Block führt "Wishlist"-Regisseur Marc Schiesser.

Pia Linnemann, Digital Content Manager bei Unitymedia, sagt: "In dem Sitcom Format ‘unit.Y’ sehen wir ein ideales Format für die Neuausrichtung unseres YotTube Kanals ‘Was? Das geht?’. Durch das Storytelling transportieren so wir auf emotionaler Ebene unsere Markenbotschaft. Durch weitere Mehrwert spendende Inhalte der ‘unit.Y’, die wir exklusiv auf unseren Content Hub Universe spielen, lenken wir unsere Zielgruppe sanft in unsere Unitymedia Produktwelt."

Kristian Costa-Zahn, Director Creation & Innovation bei Endemol Shine Beyond, ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass Marken durch eine fiktionale Erzählweise, ihr Image und die Kundenbindung positiv und nachhaltig stärken. Unitymedia geht einen zeitgemäßen und innovativen Weg in der Kundenansprache und wir freuen uns sehr, dass unsere erste Branded Sitcom heute online geht."

