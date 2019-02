RTL II schiebt "Fear the Walking Dead" in die Nacht

© AMC/Amazon

Nach den Horror-Quoten dieser Woche hat RTL II genug von "Fear the Walking Dead". Die Horrorserie wandert kurzfristig ins Nachtprogramm. Auch nachmittags schraubt der Sender am Programm: Dort müssen die Soap-Wiederholungen weichen.



23.02.2019 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 23.02.2019 - 10:03 Uhr

Auch wenn "Fear the Walking Dead" nie an die guten Quoten des Originals anknüpfen konnte, so erwiesen sich die ersten beiden Staffeln der Horrorserie als solider Erfolg für RTL II. Die dritte Staffel tat sich auf ihrem neuen Sendeplatz am späten Donnerstagabend allerdings äußerst schwer und fiel erst in dieser Woche mit nur 150.000 Zuschauern und 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf bittere Tiefstwerte. Daraus zieht RTL II jetzt kurzerhand die Konsequenzen.

Schon in der kommenden Woche wird "Fear the Walking Dead" nicht mehr um 23:15 Uhr zu sehen sein, sondern im Nachtprogramm ab 1:00 Uhr. An der grundsätzlichen Programmierungsstrategie ändert sich dennoch wenig, denn anstelle neuer Folgen des Spin-Offs strahlt RTL II auf dem ursprünglichen Sendeplatz fortan Wiederholungen von "The Walking Dead" aus. Ob damit ein nennenswerter Aufschwung einhergehen wird, erscheint eher unwahrscheinlich.

Kurzfristige Veränderungen stehen zudem auch im Nachmittagsprogramm an, wo RTL II ab der kommenden Woche auf die Wiederholungen seiner beiden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" verzichten wird. Stattdessen gibt's ab Montag täglich um 14:00 Uhr Doppelfolgen der Dokusoap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen. RTL II reagiert mit dem Schritt auf deutlich gesunkene Quoten. Auch am Vorabend mussten die Soaps zuletzt Federn lassen.

Mit den Programmänderungen dürfte die Hoffnung einhergehen, in den letzten Tagen des Monats zumindest ein wenig Schadensbegrenzung betreiben zu können. Im Februar liegt der durchschnittliche RTL-II-Marktanteil in der Zielgruppe aktuell bei nur 4,6 Prozent, womit der Sender einen halben Prozentpunkt hinter kabel eins liegt.

