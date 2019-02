Jörg Wontorra überrascht Tochter Laura bei "100% Bundesliga"

© Screenshot Nitro

Laura Wontorra ist am Montag am Ende der "100% Bundesliga"-Sendung bei Nitro von ihrem Vater Jörg überrascht worden. Zum Geburtstag brachte der einen Kuchen vorbei und schmetterte mit Gästen und Publikum ein Ständchen.



26.02.2019 - 08:45 Uhr von Timo Niemeier 26.02.2019 - 08:45 Uhr

Laura Wontorra hat am heutigen 26. Februar Geburtstag. Am Montagabend moderierte sie noch die Fußball-Show "100% Bundesliga" bei Nitro - und am Ende wurde sie dort überrascht. Nachdem sie das Programm für die nächste Woche angekündigt hatte, wurde es plötzlich dunkel im Studio. Weil es aber noch ein paar Sekunden bis Mitternacht waren, wusste Wontorra auch nicht so recht wohin mit sich und fragte: "Auf was warten wir?".

Kurz darauf kam ihr Vater Jörg Wontorra ins Studio - natürlich mit einem großen Geburtstagskuchen und Wunderkerze. Der unerwartete Gast überraschte die Moderatorin dann doch sichtlich. Gemeinsam mit dem Publikum und Steffen Freund sowie Karlheinz Riedle und Marco Hagemann sang Wontorra dann ein Geburtstagsständchen für seine Tochter und erklärte anschließend, er sei nur stellvertretend für ihren Ehemann dort. Dieser müsse am nächsten Tag wieder früh trainieren. Laura Wontorra ist seit 2016 mit Fußballprofi Simon Zoller verheiratet.

Für Laura Wontorra ist es darüber hinaus kein ganz normaler Geburtstag, sondern ein runder. Die Moderatorin ist 30 Jahre alt geworden.

