ZDF Enterprises schickt Rückauer zu Off the Fence

Nachdem ZDF Enterprises im Januar die Übernahme der holländischen Produktionsfirma Off the Fence bekannt gegeben hat, wird Ralf Rückauer, Bereichsleiter Unscripted bei ZDF Enterprises, dort nun auch Co-Geschäftsführer.



26.02.2019 - 14:29 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2019 - 14:29 Uhr

Ralf Rückauer, der bei ZDF Enterprises seit 2018 den Unscripted-Bereich leitet, wurde mit sofortiger Wirkung zusätzlich zum Co-Geschäftsführer von Off the Fence B.V. an der Seite von Firmengründerin Ellen Windemuth bestellt. ZDF Enterprises hatte die holländische Produktionsfirma Anfang des Jahres komplett übernommen. Off the Fence ist seit 1994 am Mark tund produziert und vertreibt Dokumentationen und -serien auf globaler Ebene.

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Enterprises: "Ralf Rückauer ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Dokumentationen (unscripted) und verfügt über ein weltumspannendes, exzellentes Netzwerk an langjährigen Branchenkontakten. Er ist die perfekte Besetzung, um als Vertreter von ZDF Enterprises gemeinsam mit dem Team von Off the Fence B.V. die gemeinsame Sache voranzubringen." Ralf Rückauer fügt hinzu: "Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen und auf meine neuen Aufgaben. Mit Ellen Windemuth und Off the Fence arbeite ich seit über 15 Jahren zusammen. Nun leiten wir gemeinsam ein sehr junges und internationales Vertriebs- und Produktionsteam, das nicht besser aufgestellt sein könnte."

