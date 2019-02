Franziska Pigulla gestorben: Scullys Stimme verstummt

© DWDL

Franziska Pigulla kennen als Schauspielerin wohl nicht allzu viele, ihre Stimme aber haben um so mehr im Ohr: Als Synchronsprecherin lieh sie beispielsweise Gillian Anderson alias Dana Scully in "Akte X" ihre Stimme. Nun ist sie gestorben.



26.02.2019 - 16:58 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2019 - 16:58 Uhr

Im Alter von nur 54 Jahren ist die Schauspielerin und Synchronsprecherin Franziska Pigulla bereits am Wochenende in Berlin verstorben. Sie hatte aufgrund einer Krankheit bereits seit dem Herbst keine Sprecherrollen mehr angenommen. Pigulla stand zwar auch als Schauspielerin vor der Kamera und moderierte Mitte der 90er zudem für den Nachrichtensender n-tv, vor allem aber war ihre Stimme bekannt.

So synchronisierte sie beispielsweise die US-Schauspielerin Gillian Anderson, unter anderem bei ihrer Rolle der Dana Scully in der stilbildenden Mystery-Serie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI". Zudem lieh sie mehreren weiteren Darstellerinnen in der deutschen Synchronisation ihre Stimme, darunter Demi Moore. Auch bei Hörbüchern, Werbespots, Magazin-Beiträgen oder Reportagen übernahm sie vielfach Sprecherinnen-Rollen.

Teilen