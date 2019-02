Christoph Hoffmann moderiert bald auch wieder für n-tv

© RTL II/n-tv

Bis 2014 ist Christoph Hoffmann bei n-tv zu sehen gewesen, dann wechselte er nach Berlin zu den "RTL II News". Nun steht er künftig auch wieder für den Nachrichtensender vor der Kamera, möglich wird das durch den Wechsel der RTL-II-Nachrichten nach Köln.



27.02.2019 - 12:59 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 12:59 Uhr

Christoph Hoffmann wird schon bald sein Comeback bei n-tv feiern, der 35-Jährige gehört ab März wieder zum Team des Nachrichtensenders und wird künftig für "n-tv News" moderieren. Für Hoffmann ist das eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Bereits zwischen 2009 und 2014 war er für den Sender der Mediengruppe RTL im Einsatz. 2014 wechselte er dann nach Berlin zu RTL II, wo er fortan die "RTL II News" moderierte und das Ressort "Deutschland" leitete.

Für die "RTL II News" soll Hoffmann auch in Zukunft vor der Kamera stehen. Dass er künftig zusätzlich für n-tv moderiert, wird durch den Umzug der Nachrichtensendung nach Köln möglich. Diese wird seit dem Jahresbeginn ja von infoNetwork produziert, schon im Herbst verschob RTL II das Format vom Sendeplatz um 20 Uhr in den späten Nachmittag. Dort hat das Format seit dem Wechsel viele Zuschauer verloren. "Wir freuen uns sehr, dass Christoph nun auch wieder für n-tv im Einsatz sein wird. Mit seiner journalistischen Expertise und erfrischenden Art wird er unser Team sehr bereichern. Herzlich willkommen zurück, lieber Christoph", sagt n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. Hoffmann selbst sagt zu seiner Rückkehr: "Die private Rückkehr in meine Heimat Köln ist gleichzeitig auch eine berufliche Rückkehr. Bei n-tv habe ich meine ersten Schritte als TV-Journalist gemacht. Deshalb bin ich froh, nun auch wieder mit diesem großartigen Team gemeinsam Nachrichten zu machen. Die Live-Moderationen über mehrere Stunden hinweg sind einfach eine ganz besondere Herausforderung für einen Journalisten, auf die ich mich wieder sehr freue."

