RTL macht neue Detektiv-Doku mit Tamer Bakiner

© TVNow/Dreh-WG/Jana Bernhardt

Unter dem Titel "Tamer Bakiner - Der Wahrheitsjäger" nimmt RTL Ende März eine Detektiv-Doku ins Programm. Bakiner begibt sich darin auf die Spur von Liebesschwindlern. Und auch bei "Stars im Spiegel" müssen bald wieder einige Stars der Wahrheit ins Gesicht blicken.



27.02.2019 - 14:03 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 14:03 Uhr

RTL hat ein neues Detektiv-Format mit Tamer Bakiner angekündigt. Der Sender stellt ihn als "Deutschland bekanntesten Detektiv" vor, in der Sendung soll es um Heiratsschwindler gehen. Für die Reportage am 25. März, die RTL zur besten Sendezeit ausstrahlt, taucht er in das kriminelle Milieu professioneller Liebesbetrüger: Seine Recherchen führen ihn unter anderem nach Kenia und nach Istanbul, wo er sich Zugänge in das Zentrum dieses organisierten Verbrechens verschafft.

In der Sendung soll Bakiner gleich mehreren Fällen nachgehen. Eine Frau hat insgesamt 380.000 Euro an einen Schwindler überwiesen, bei der Schweizer Schauspielerin Anny Weiler waren es 120.000 Euro. Und eine weitere Schweizerin hat 18.000 verloren, weil sie es auf ein Istanbuler Bankkonto überwies. Produziert wurde die Reportage von der Dreh-WG Film & Fernsehproduktions GmbH. Eine zweite Reportage mit Bakiner wird es auch noch geben.

Darüber hinaus hat RTL nun auch angekündigt, wann neue Ausgaben von "Stars im Spiegel" zu sehen sein werden. Die insgesamt vier frischen Folgen werden ab dem 23. März immer samstags ab 22:30 Uhr zu sehen sein. Eine erste Ausgabe des Formats mit Sonja Zietlow und Lutz van der Horst erreichte im März 2018 im Schnitt fast zwei Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Erneut geht es darum, dass Stars einschätzen müssen, was andere Menschen von ihnen halten. Der "Spiegel" wird von 500 Zuschauern im Studio repräsentiert. Als prominente Teilnehmer angekündigt wurden unter anderem Lilly Becker, Sophia Thomalla und Claude-Oliver Rudolph. Produziert wird "Stars im Spiegel" von Seapoint Productions.

Teilen