Nach dem "Hundeprofi" kommt der "Welpentrainer"

Um die Erziehung von Hunden kümmert sich im deutschen Fernsehen schon seit vielen Jahren "Hundeprofi" Martin Rütter bei Vox. Um den tierischen Nachwuchs kümmert sich unterdessen künftig der "Welpentrainer" bei Sixx.



27.02.2019 - 14:47 Uhr von Uwe Mantel 27.02.2019 - 14:47 Uhr

Sixx schickt am 31. März den "Welpentrainer" auf Sendung: In dem neuen Format bereitet Andre Vogt sechs junge Welpen in seiner "Welpen-Kita" auf ihren Alltag mit Frauchen und Familie vor. Sein Ziel ist es, die neuen vierbeinigen Bewohner zu einem wohlerzogenen Familienmitglied für die neuen Herrchen und Frauchen zu machen. Die sechs Folgen laufen immer sonntags um 17:25 Uhr bei Sixx.

Produziert wird die Sendung von Docma TV, die eine ganze Menge Erfahrung mit tierischen Formaten mitbringen - von "Hundkatzemaus" über "Haustier sucht Herz" bis "Letzte Chance für 4 Pfoten" oder "Projekt Superhund" gehören eine ganze Reihe derartiger Formate zum Portfolio.

Sixx-Senderchefin Wiebke Schodder hatte das Format im vergangenen Jahr im DWDL.de-Interview bereits angekündigt. Sie sagte damals: "Nachdem unsere Formate rund um das Thema 'Hund' am Wochenende gut funktionieren, werden wir den 'Welpentrainer' von der Leine lassen. Fündig geworden sind wir in Köln bei Hundetrainer André Vogt, der kompetent und 'sixxig' versuchen wird, Ordnung in das süße Hunde-Chaos zu bringen."

