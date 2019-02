"Instraviata": Arte inszeniert Oper auf Instagram neu

© Arte

Arte veröffentlicht auf dem Instagram-Account von Arte Concert im März eine ungewöhnliche Adaption von Verdis Oper "La Traviata": Täglich erscheint eine animierte Comic-Karaoke-Episode sowie eine Doku-Story.



27.02.2019 - 15:02 Uhr von Uwe Mantel 27.02.2019 - 15:02 Uhr

Einen ungewöhnlichen Zugang zur Oper bietet Arte im kommenden Monat über den Instagram-Account von Arte Concert: Dort wird vom 1. bis 30. März täglich eine explizit für das soziale Netzwerk entwickelte Adaption von Verdis "La Traviata" veröffentlicht - in Form von animinierten Comics und begleitet von dokumentarischen Stories über und mit Opernstar Elsa Dreisig. Dies ermögliche, die komplexe Handlung des Opernklassikers auf völlig neue Art mit dem Smartphone zu entdecken.

Elsa Dreisig gewann 2016 beim renommierten Gesangswettbewerb Operalia den Ersten Preis und wurde im selben Jahr als "Gesangsentdeckung" bei den Victoires de la musique classique gefeiert. 2018 gab sie an der Staatsoper Unter den Linden ihr Rollendebut als jüngste Interpretin der Violetta seit Maria Callas. Sie wird bei "Instraviata" sowohl in den gezeichneten als auch in den dokumentarischen Instagram-Stories zu hören sein, die Dokus geben zudem Einblicke in ihr Leben als Künstlerin hinter und auf der Opernbühne.

Produziert wird "Instraviata" von Bigger Than Fiction. Die animierten Comicas stammen von Zeichner und Autor Léon Maret, die Dokuserie wurde von Claire Alby und Timothée Magot realisiert. Claire Alby realisiert und produziert seit 30 Jahren Dokus über die Oper, Timothée Magot, der künstlerische Leiter von Bigger Than Fiction, hat bereits mehrere Serien für Instagram entwickelt. Produzent ist Julien Aubert.

