DMAX und Warner Bros. reparieren bald "beste Stücke"

In Trödelshows ist es bislang vor allem darum gegangen, alte Dinge für möglichst viel Geld zu verkaufen. In dem neuen DMAX-Format "Dein bestes Stück" können Menschen liebgewonnene Gegenstände reparieren lassen. Los geht's Mitte April.



27.02.2019 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 14:54 Uhr

Wer kennt das nicht? Seit Jahren hebt man bestimmte Gegenstände auf, einfach weil sie einem im Verlauf der Zeit ans Herz gewachsen sind. Einige davon funktioniere inzwischen aber nicht mehr - und genau hier setzt das neue DMAX-Format "Dein bestes Stück – Gebracht, gemacht" an. In der Sendung werden vier Handwerks-Experten begleitet, wie sie in ihrer Werkstatt in Köln die Lieblingsstücke ihrer Kunden wieder auf Vordermann bringen.

DMAX zeigt das neue Format ab dem 11. April immer donnerstags um 21:15 Uhr. Insgesamt hat man zehn Folgen von Warner Bros. International Television Production Deutschland produzieren lassen. Auf Discovery-Seite stehen Axel Stegmaier, Director Production & Development, und Producer Florian Grüning hinter dem Projekt. Repariert wird in der Sendung alles: Egal ob eine Stehlampe für 700 Euro, ein Teddybär, dem ein Bein fehlt, oder eine Kassettenjukebox.

