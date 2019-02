Bauer wickelt Zustell-Tochter Bauer Postal Network ab

© Bauer Media Group

Die Bauer Media Group hat angekündigt, ihre Logistik-Tochter Bauer Postal Network, die u.a. eigene und fremde Zeitschriften zustellt, voraussichtlich zur zweiten Jahreshälfte einzustellen und will künftig auf externe Dienstleister setzen.



Die Bauer Media Group hat angekündigt, voraussichtlich zur zweiten Jahreshelfte den Betrieb der Logistik-Tochter Bauer Postal Network einzustellen. BPN war 2009 als Marke aus der Bauer VKG Logistik hervorgegangen und hat sich auf die Zustellung von Zeitschriften und Dialogpost spezialisiert - nicht nur der eigenen Produkte, sondern explizit auch für externe Kunden.

Als Grund für die geplante Abwicklung nennt Bauer "die negative wirtschaftliche Gesamtprognose in einer anhaltend schwierigen Marktlage" und spricht u.a. von einem Mangel an verfügbaren Zustellkräften. Ohne die Logistik-Tochter will man bei der Zustellung seiner eigenen Zeitschriften künftig auf Kooperationen mit externen Dienstleistern setzen. Von der Schließung könnten bis zu 70 Arbeitsplätze betroffen sein, man werde nun über einen Sozialplan verhandeln, "um eine faire und sozialverträgliche Umsetzung des Plans zu ermöglichen", wie es in der Mitteilung heißt.

Heribert Bertram, Geschäftsleiter Bauer Vertriebs KG und Mitglied des deutschen Publishing Boards der Bauer Media Group: "Ich bedauere sehr, dass wir aufgrund der veränderten Marktbedingungen den Betrieb der Bauer Postal Network nicht nachhaltig sichern können und möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit bedanken. Wir werden uns bemühen, den Betroffenen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten und sie, wo dies nicht möglich ist, bei der externen Stellensuche unterstützen."

