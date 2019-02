Anke Greifeneder steigt bei Turner weiter auf

© Turner

Anke Greifeneder wird befördert: Bislang war sie bei Turner verantwortlich für die Eigenproduktionen in Europa. Künftig vergrößert sich dieser Verantwortungsbereich um die Märkte in Afrika und dem Nahen Osten.



28.02.2019 - 16:24 Uhr von Timo Niemeier 28.02.2019 - 16:24 Uhr

Turner EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) macht Anke Greifeneder zum Vice President Original Productions. Damit trage man der steigenden Bedeutung von Eigenproduktionen Rechnung, heißt es vom Unternehmen. Bislang verantwortete Greifeneder als Director Original Productions Turner Central and Eastern Europe Produktionen wie "4 Blocks" oder "Arthurs Gesetz". Ihr Verantwortungsbereich vergrößert sich also um die Märkte Naher Osten, Afrika und den Rest von Europa. Sie berichtet auch weiterhin an Giorgio Stock, President von Turner EMEA, und ergänzt in ihrer neuen Rolle dessen Führungsteam.

Greifeneders neue Rolle sei Teil einer Content Development Strategie, die sich zunächst auf den deutschsprachigen Markt, Spanien und Frankreich konzentriert, heißt es von Turner. In diesem Rahmen wird Greifeneder die Teams in Spanien und Frankreich in der Entwicklung eigener Formate unterstützen. In Spanien ging zuletzt Turners Politik-Comedy "Vota Juan" auf Sendung und erzielte nach Unternehmensangaben "Rekordquoten".

"Fesselnder, selbst-produzierter Content hilft uns dabei, die Beziehung zu unseren Fans zu vertiefen, neue Fans hinzu zu gewinnen, das Profil unserer erfolgreichen Sendermarken zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen", sagt Giorgio Stock. "In einer Zeit, in der die Produktion eigenen Contents ein bedeutender Pfeiler unserer Geschäftsstrategie ist, wird uns Ankes Expertise – großartige Skripte zu finden und ihnen den perfekten Schliff zu verleihen, die besten Talente der Branche für sich zu gewinnen sowie ihr gutes Gespür für Drama- und Comedy-Inhalte – helfen, unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden."

Greifeneders Aufstieg und die damit gestiegene Verantwortung hat derweil keine Auswirkungen auf ihren bisherigen Tätigkeitsbereich. Auch künftig soll sie den Bereich Original Productions in Deutschland leiten. Zuletzt wurde bekannt, dass sich TBS die Ausstrahlungs- und Formatreche an "Arthurs Gesetz" gesichert hat (DWDL.de berichtete).

