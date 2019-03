Crime-Adventure könnte nächste Telekom-Serie werden

© Deutsche Telekom

Nach dem Comedy-lastigen "Deutsch-Les-Landes" könnte die Crime-Adventure-Serie "Wild Republic" die nächste Telekom-Serie werden. Noch ist das zwar nicht bestätigt, die Produktionsfirma bekam von FFF Bayern aber schon eine Förderung.



Die Deutsche Telekom hat zuletzt massiv in Serien-Inhalte investiert und mit Magenta TV einen neuen Streamingdienst gestartet. Dort ist, neben viel Lizenzware, auch die erste eigene Koproduktion "Deutsch-Les-Landes" zu sehen. Die Comedy-Serie mit Christoph Maria Herbst funktionierte aber nicht wirklich (Hier geht’s zur TV-Kritik). Das nächste Serien-Projekt der Telekom könnte nun weniger humorig werden.

Lailaps Pictures arbeitet derzeit nämlich an einer Crime-Adventure-Serie mit dem Titel "Wild Republic". Wie der FFF Bayern, der die Produktion des Projektes mit 250.000 Euro fördert, nun öffentlich gemacht hat, entsteht die Serie für Magenta TV. Bei der Telekom will man sich auf Anfrage von DWDL.de nicht zu dem Projekt äußern. Ganz offensichtlich hat der FFF Bayern in seiner Fördermitteilung etwas öffentlich gemacht, was noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Möglicherweise sind die letzten Verträge zwischen Telekom und Produktionsfirma noch nicht unterschrieben.

"Wild Republic" handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die vor dem Staat flüchtet und einen eigenen gründet. Regie führen wird in der ersten Staffel unter anderem Lennart Ruff, der 2014 mit einem Studenten-Oscar ausgezeichnet wurde. Die Drehbücher haben Jan-Martin Scharf und Arne Nolting nach einer Idee von Eric Bouley verfasst.

Die Telekom hatte im vergangenen Jahr angekündigt, auch verstärkt in eigene Inhalte zu investieren. "Wir haben verschiedene Projekte in der Entwicklung", sagte Telekoms TV-Chef Wolfgang Elsäßer im Oktober im DWDL.de-Interview. Elsäßer kündigte damals auch "neuartige Partnerschaften" an und nannte ARD und Sky, die bei "Babylon Berlin" gemeinsame Sache machen, als Beispiel. "Wir suchen nach deutschen Geschichten und bekannten deutschen Gesichtern. Da liegt unser Fokus, aber wir sind offen für Comedy, Drama und Thriller. In all diesen Bereichen suchen wir und zwar sowohl nach abgeschlossenen Mini-Serien wie auch potentiell länger laufenden Produktionen."

