RTL setzt künftig auf doppelte "Superhändler"-Dosis

© TVNow/Andreas Friese

RTL meint es ernst mit dem Vorhaben, die Scripted Realities aus dem Nachmittagsprogramm zu verbannen. Bereits ab der kommenden Woche verliert "Meine Geschichte - Mein Leben" einen Sendeplatz, die "Superhändler" laufen künftig in Doppelfolgen.



01.03.2019 - 13:26 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2019 - 13:26 Uhr

Seit dem 25. Februar zeigt RTL neue Folgen seiner "Superhändler". Neben einer neuen Optik sind darin auch neue Händler zu sehen (DWDL.de berichtete). Kurz darauf erklärte Daytime-Chef Thorsten Gieselmann gegenüber DWDL.de, dass man ab Herbst komplett auf die Scripted Realities verzichten will. Jetzt geht es sogar noch etwas schneller als gedacht: "Meine Geschichte - Mein Leben" verliert bereits ab der kommenden Woche seinen Sendeplatz um 15 Uhr und ist damit nur noch mit einer Folge um 16 Uhr zu sehen.

Um 15 Uhr setzt RTL in den kommenden Wochen auf "Die Superhändler", hier werden allerdings nur alte Folgen zu sehen sein. Frische Ausgaben gibt es wie gewohnt auf dem etablierten Sendeplatz um 14 Uhr. In diesem Jahr kommt die Trödelshow im Schnitt schon auf 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit hat sich das Format von UFA Show & Factual seit dem Start deutlich gesteigert.

Eine weitere Änderung des Nachmittagprogramms ist zudem für den 25. März eingeplant. Dann kehrt nämlich das Format "Auf fremden Sofas" um 15 Uhr zurück. Das hatte RTL zuletzt im Herbst 2018 getestet und mit 10,6 Prozent Marktanteil schnitt es auch ganz passabel ab - in Köln sieht man offenbar Potenzial in dem Format. Auch "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" soll demnächst ja wieder mit neuen Folgen zu sehen sein, dieses Format kehrt aber erst im Mai zurück.

Später im Jahr will RTL mit "Vorher – Nachher" zudem eine ganz neue Sendung von Constantin Entertainment testen, darin kümmert sich ein Expertenteam um Styling, Haus und Garten. Eins jedenfalls ist klar: Die Scripted Realities haben ausgedient. "Wenn wir uns in Themen bewegen, die den Kern des Lebensmittelpunkts unserer Zuschauer nicht treffen, dann haben wir es schwer", so Daytime-Chef Gieselmann.

Teilen