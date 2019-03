Führungswechsel in sieben von elf WDR-Landesstudios

© WDR

In den WDR-Landesstudios kommt es bald zu einigen Veränderungen, so erhalten sieben der elf Studios neue Leiter. Und auch die beiden Programmgruppen "Talks NRW" und "Landesstudios" werden künftig von neuen Personen geführt.



01.03.2019 - 16:33 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2019 - 16:33 Uhr

Der WDR hat am Freitagnachmittag bekanntgegeben, dass es in den Landesstudios in Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln demnächst zu Veränderungen in der Leitung kommen wird. Mehr als die Hälfte der Studios kommt damit eine neue Führung. Die meisten Wechsel werden demnach zum 1. Juni erfolgen. Darüber hinaus bekommen die Programmgruppe Landesstudios und die Programmgruppe Talk NRW neue Leiter.

Die Veränderungen im Überblick:

Murad Bayraktar (45) übernimmt die Leitung der Programmgruppe Landesstudios. Er wird Nachfolger von Käthe Day, die die Leitung der Abteilung Unternehmensplanung und Strategie übernommen hat. In der Programmgruppe Landesstudios sind die elf Landessstudio des WDR zusammengefasst.

Ina Kiesewetter (57), bisher in der Chefredaktion der Landesprogramme als Formatmanagerin tätig, wird Studioleiterin in Bonn. Der bisherige Studioleiter dort, Tilman Rauh (50) wird stellvertretender Leiter der Programmgruppe Landesstudios.

Jörg Brücher (61) wird neuer Studioleiter in Bielefeld. Er war bisher stellvertretender Leiter der Programmgruppe Aktuelles. Die bisherige Studioleiterin in Bielefeld, Solveig Münstermann, geht in Kürze in den Ruhestand.

Ralf Becker (49), bisher stellvertretender Studioleiter in Essen, wechselt als Leiter ins Studio Dortmund. Dessen bisheriger Leiter Gerald Baars ist bereits im Ruhestand.

Holger Cappell (60), bisher Leiter der Programmgruppe Talk NRW, wird neuer Studioleiter in Köln. Dessen bisheriger Leiter Ingo Hülsmann wechselt nach Düsseldorf.

Ralf Makrutzki (59), bisher Studioleiter in Essen, übernimmt von Holger Cappell die Leitung der Programmgruppe Talk NRW. Zu dieser Programmgruppe gehört die Sendung "Hier und Heute".

Georg Kellermann (61) wird neuer Studioleiter in Essen. Bisher hat er das Studio Duisburg geleitet.

Birgit Lehmann (53), bisher Studioleiterin in Düsseldorf, wechselt in derselben Funktion in das Studio Duisburg.

Ingo Hülsmann (60) wird Studioleiter in Düsseldorf, er hat bisher das Studio Köln geleitet.

WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber sagt: "Mit seinen elf Landesstudios hat der WDR einen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seiner Programme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegen sind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung in Nordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderator bis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz, ins Fernsehen und ins Radio."

