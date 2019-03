Red Arrow Studios International hat neuen Sales-Chef

© Red Arrow

Nachdem Bo Stehmeier seit Anfang des Jahres Chef von Red Arrow Studios International ist, war die Position des Sales-Bosses unbesetzt. Nun gibt es eine Lösung: Tim Gerhartz übernimmt den Job. Er kommt von Audio Network, dennoch ist es für ihn eine Rückkehr zum Unternehmen.



04.03.2019 - 11:58 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2019 - 11:58 Uhr

Red Arrow Studios International, Distributionsarm der ProSiebenSat.1-Produktionstochter, hat einen neuen SVP Global Sales. Wie das Unternehmen nun bekanntgegeben hat, wird Tim Gerhartz künftig diese Rolle ausfüllen. Gerhartz berichtet ab sofort an Bo Stehmeier, der bis Ende des vergangenen Jahres noch Sales-Chef des Unternehmens war, im Zuge einer größeren Personalrochade bei Red Arrow aber die Leitung der Distributionstochter übernahm (DWDL.de berichtete).

Gerhartz kommt von der internationalen Musiklizenz-Agentur Audio Network, wo er zuletzt Head of Sales & Business Development für Deutschland, Österreich und die Schweiz war. Für ihn ist es gleichzeitig aber auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Gerhartz war in der Vergangenheit schon VP Sales & Acquisitions bei Red Arrow Studios International, davor arbeitet er unter anderem auch für ZDF Enterprises. Gerhartz arbeitet künftig von München aus.

Bo Stehmeier sagt über seinen neuen Sales-Chef: "Wir freuen uns sehr, Tim wieder im Team von Red Arrow Studios International begrüßen zu dürfen. Seine Verkaufserfahrung, gepaart mit seinem enthusiastischen, beharrlichen Ansatz und seinem Talent für den Aufbau hervorragender Beziehungen, machen ihn zum idealen Kandidaten, da wir unser Geschäft weiter vorantreiben wollen."

Tim Gerhartz selbst sagt zu seiner Rückkehr: "Ich freue mich sehr, in dieser aufregenden Wachstumszeit zu den Red Arrow Studios International zurückzukehren. Da das Unternehmen seine Position als führendes globales Studio und Distributor weiter ausbaut, freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bo und dem fantastischen Team."

