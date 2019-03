"Eri & Yuta": Animax produziert eigenen Anime-Vlog

© Animax

Sonys Anime-VoD-Portal Animax produziert nun einen eigenen Anime-Vlog. In dem vom deutsch-japanischen Geschwisterpaar Eri und Yuta Maruyama präsentierten Vlog geht's neben Animes auch um J-Music und japanische Popkultur



06.03.2019 - 11:42 Uhr von Uwe Mantel 06.03.2019 - 11:42 Uhr

Eri Maruyama, geboren in Düsseldorf, wohnt derzeit in der japanischen Hauptstadt Tokio, ihr Bruder Yuta Maruyama, geboren in Japan, wohnt hingegen in Düsseldorf - das Geschwisterpaar kennt sich dementsprechend in beiden Kulturen bestens aus und scheint somit eine gute Besetzung für einen deutschen Vlog über die japanische Popkultur. Genau den machen sie künftig im Auftrag des Sony-VoD-Angebots Animax.

Veröffentlicht wird der aber auch für nicht zahlende Kunden auf YouTube und über die eigene Website eri-und-yuta.de, wo die ersten drei Ausgaben auch bereits online stehen. Thematisch geht's natürlich um Animes, aber auch um J-Music und allgemein japanische Popkultur. "Authentisch und aus erster Hand bieten sie Einblicke in die japanische Anime- Kultur sowie in den spannenden – und manchmal auch ungewöhnlichen – Alltag junger Menschen im Land der aufgehenden Sonne", kündigt Animax an.

