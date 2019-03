"Die purpurnen Flüsse": Serien-Adaption geht weiter

© ZDF/Aurélie Elich

Die Serien-Adaption von "Die purpurnen Flüsse" bekommt eine zweite Staffel. Noch bis Mai laufen die Dreharbeiten für vier weitere Folgen, in denen erneut Pierre Niémans und Camille Delauney die Hauptrollen übernehmen. Das ZDF fungiert als Koproduzent.



06.03.2019 - 12:04 Uhr von Alexander Krei 06.03.2019 - 12:04 Uhr

Die deutsch-französische Kriminalreihe "Die purpurnen Flüsse" geht in die zweite Staffel. Wie jetzt bekannt wurde, finden noch bis Mai in Frankreich und Belgien die Dreharbeiten für vier weitere Filme statt, bei denen unter anderem Olivier Barma und David Morley nach den Drehbüchern von Jean-Christophe Grangé und anderen Regie führen. Grangé lieferte auch dieses Mal wieder die Romanvorlagen.

Vor der Kamera gibt es keine Veränderungen: Erneut übernehmen Olivier Marchal und Erika Sainte die Hauptrollen. Sie ermitteln als Kommissare Pierre Niémans und Camille Delauney in vier neuen Fällen, die sie in unterschiedliche französische Provinzen führen. Es handelt sich um Mordfälle mit mysteriösen Begleitumständen, die den Einsatz der Pariser Spezialisten für Gewaltverbrechen notwendig machen.

"Die purpurnen Flüsse" ist eine Koproduktion des ZDF und ZDF-Enterprises mit Storia Television, maze pictures und France 2. Die erste Staffel war hierzulande Ende vergangenen Jahres zu sehen und erreichte am späten Montagabend im Schnitt rund 2,3 Millionen Zuschauer. Bereits in den 90er Jahren war der gleichnamige Kinofilm mit Jean Reno in der Hauptrolle ein großer Erfolg. Wann die neuen Folgen der Serien-Adaption ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest.



