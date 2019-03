Längere Staffel: Mehr "PussyTerror" im Ersten

© WDR

Nachdem Das Erste bei seinen Comedy-Produktionen mittlerweile auf staffelweise Ausstrahlung setzt, liegt die letzte Folge von "PussyTerror TV" nun schon über siebeneinhalb Monate zurück. Doch das Comeback rückt langsam näher. Dann auch in höherer Dosis



06.03.2019 - 12:05 Uhr von Uwe Mantel 06.03.2019 - 12:05 Uhr

Das Erste hat bei seinen Comedy-Produktionen zuletzt die Strategie geändert. Statt die einzelnen Folgen übers Jahr zu verteilen, setzt man bei den meisten Formaten inzwischen auf eine staffelweise Ausstrahlung en bloc. Der Frühsommer war dabei im vergangenen Jahr Carolin Kebekus mit "PussyTerror TV" vorbehalten - und so wird es auch diesmal sein.

Am 30. Mai meldet sich "PussyTerror TV" auf dem gewohnten Sendeplatz donnerstags um 22:45 Uhr im Ersten zurück. In diesem Jahr gibt's aber mehr Folgen denn je: Die Staffel wurde auf acht Ausgaben verlängert, vergangenes Jahr waren es nur sechs. Dazu kommt wie im vergangenen Jahr eine Best-Of-Ausgabe. Mit dabei sind etablierte Kebekus-Figuren wie Veronika Rodcke und "Rebecca & Larissa" sowie neue Clips mit Bärbel ("Besser baschteln mit Bärbel").

Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder im WDR Fernsehen: "Ich freue mich ganz besonders, dass wir weiterhin mit der großartigen Carolin Kebekus zusammenarbeiten. Sie hat Haltung, sie hat Herz und ihr Humor ist bissig, aber nie verbissen. Mit Recht wurde sie für ihre eindrucksvolle Vielseitigkeit sechsmal in Folge mit dem Deutschen Comedypreis als beste Komikerin ausgezeichnet. Mit voller Power wird sie mit 'PussyTerror TV' im Mai im Ersten an den Start und auch online durch die Decke gehen!"

Carolin Kebekus: "In meinem neuen Fernsehstudio in Köln-Mülheim fühle ich mich mittlerweile wie in meinem Wohnzimmer. Toll, dass ich hier mit meinem Team und dem WDR dieses Jahr so viele Sendungen wie noch nie produziere. Mit Sängerin Lena und Michael Kessler haben auch schon fantastische Gäste zugesagt. Außerdem kann ich's kaum erwarten, mit Martina Hill neue Folgen für 'Rebecca & Larissa', das intellektuellste Damen-Duo Deutschlands, zu drehen."

Teilen