Ex-Warner-Manager leitet Disneys TV-Produktionsgeschäft

06.03.2019 - 15:12 Uhr von Uwe Mantel 06.03.2019 - 15:12 Uhr

Wenn Disney die Übernahme von 21st Century Fox abgeschlossen hat, dann wächst unter anderem das TV-Produktionsgeschäft deutlich. Zu den ABC Studios und ABC Signature kommen dann auch noch Twentieth Century Fox Television und Fox 21 Television Studios hinzu. All das wird künftig unter dem Namen Disney Television Studios gebündelt - und erhält mit Craig Hunegs einen neuen Leiter, wie das Unternehmen nun bekannt gab.

Damit wird eine Ebene zwischen Dana Walden, die neben den Disney Television Studios auch ABC Entertainment und damit das Sendergeschäft leitet, und den Chefs der Einzelstudios eingeführt. Konkret berichtet Craig Hunegs also an Dana Walden, während Patrick Moran (ABC Studios / Signature), Jonathan Davis, Howard Kurtzman (Twentieth Century Fox Television) und Bert Salke (Fox 21 Television Studios) an Hunegs berichten.

Hunegs war zuletzt President of Business & Strategy beim TV-Geschäft von Warner Bros. und erster Chef von Warner Bros. Digital Networks. Er hat das Unternehmen Ende vergangenen Jahres im Zuge der Übernahme durch AT&T und der Neuaufstellung von WarnerMedia verlassen.

